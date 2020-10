Inwit, via al programma di acquisto di azioni proprie: tetto a 7,5 milioni di euro

Parte oggi il programma di acquisto di azioni proprie effettuato da Inwit in esecuzione della delibera approvata dall’assemblea degli azionisti il 28 luglio 2020, finalizzato all’acquisto di azioni ordinarie della tower company da destinare al servizio della realizzazione del Piano di incentivazione azionaria 2020 – 2024 e del Piano Azionariato Diffuso 2020. L’operazione prevede un esborso complessivo massimo fino a 7 milioni e 500mila euro, a un prezzo che sarà individuato di volta in volta, “avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari, anche comunitarie, o prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti – si legge in una nota della società – fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Inwit nella seduta del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana , del giorno precedente ogni singola operazione”. La società non detiene a oggi azioni proprie in portafoglio, e gli acquisti potranno riguardare un massimo di 662mila azioni ordinarie, che rappresentano lo 0,07% circa del capitale sociale. Il programma di acquisto che ha inizio oggi avrà termine entro diciotto mesi a decorrere dal 28 luglio 2020. I quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Inwit nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.

La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto, spiega Inwit, sarà effettuata secondo le condizioni regolate dall’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e, in particolare non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. Il programma di acquisto di azioni, precisa Inwit, sarà coordinato da un intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Inwit per quanto riguarda il momento dell’acquisto delle stesse.

