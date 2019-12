IoT, Retelit ed Eurotech si alleano per un nuovo ecosistema multicloud

Un sistema integrato di applicazioni e infrastrutture per realizzare progetti di connected-things orientati all’automazione. È questo l’oggetto della partnership siglata tra Retelit, operatore italiano specializzato nel campo dei servizi per la trasformazione digitale, ed Eurotech, azienda che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni, servizi, hardware e software per l’Internet of Things.

Saranno due gli elementi che fungeranno da pilastri per il progetto. Da un lato il Multicloud di Retelit, che con il suo marketplace ricco di prodotti, soluzioni e applicazioni innovative è in grado di coprire in modo dinamico le esigenze delle aziende clienti a 360 gradi. Si tratta, infatti, di una soluzione infrastrutturale italiana che integra in logica end-to-end soluzioni di Cloud Ibridi che comprendono servizi Cloud nei Data Center, outsourcing tradizionale di infrastrutture e Cloud Pubblici erogati da fornitori leader come Amazon Web Services e Microsoft Azure. Dall’altro Everyware IoT, la piattaforma Eurotech per la gestione di progetti IoT in diversi settori verticali. La piattaforma, basata su sistemi open source, assicura flessibilità e interoperatività evitando le limitazioni tipiche delle soluzioni proprietarie ed è in grado di fornire tutto il necessario per sviluppare applicazioni IoT per accelerare il time-to-market e integrare applicativi aziendali fornendo sistemi per gestire da remoto i dispositivi sul campo, aumentando l’efficienza dei processi produttivi e delle operations, la flessibilità dell’infrastruttura e la sua sicurezza nella raccolta e trasmissione dei dati. L’idea alla base della partnership tra Retelit ed Eurotech è quella di offrire alle aziende una piattaforma – tramite il marketplace del Multicloud – grazie alla quale innovare e sostenere il proprio business attraverso strumenti, dispositivi e soluzioni smart in ambito IoT da integrare ad applicativi per la creazione di progetti in ambito Big Data e Machine Learning.

Un’offerta rivolta al mondo industriale e alle smart city

“L’Intelligenza artificiale, la robotica e più in generale l’Industry 4.0 stanno gettando le basi per la creazione di opportunità innovative in qualsiasi settore, la tecnologia ha degli sviluppi incontrollabili e inarrestabili”, commenta in una nota Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit. “Oltre alle applicazioni in ambito Analytics, Artificial Intelligence e Big Data, già presenti nel nostro Marketplace, oggi integriamo anche la piattaforma di Eurotech, con l’obiettivo di supportare la creazione e la gestione di progetti IoT-based sia in ambito industriale che smart city per la Pubblica Amministrazione. Abbiamo scelto come partner Eurotech, azienda che da oltre 25 anni nel mercato della tecnologia propone costantemente soluzioni all’avanguardia in ambito digital transformation. La piattaforma Everyware IoT, in particolare, è capace di integrare sensoristiche di tutti i tipi e, grazie agli asset di proprietà di Retelit, abilitare qualsiasi tecnologia di trasporto dalla fibra al 5G. Sarà proprio grazie alla nostra piattaforma Multicloud – unita alla distribuzione capillare del Gruppo sul territorio italiano – che sarà possibile costruire, inoltre, soluzioni che si spingono fino all’edge computing nelle principali città italiane.”

Roberto Siagri, Amministratore Delegato di Eurotech, aggiunge: “Siamo felici di avere siglato questa partnership con Retelit: grazie a questo accordo, Retelit ha creato un vero e proprio ecosistema di soluzioni e infrastrutture per l’Internet delle Cose e per la trasformazione digitale delle imprese. Con l’aggiunta all’infrastruttura di Retelit dei componenti Everyware IoT di Eurotech, i clienti hanno a disposizione un’offerta Edge-to-Cloud che risponde ai più alti requisiti di sicurezza e permette di sviluppare con semplicità e a basso costo applicazioni IoT in diversi mercati verticali: dall’industria alle Smart City, per aziende private e la Pubblica Amministrazione”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA