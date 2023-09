Italtel e Sirti Digital Solutions si aggiudicano le gare Enel per le reti Tlc

Italtel e Sirti Digital Solutions sono state scelte da Enel per la gestione della rete Tlc dell’azienda dell’energia. Italtel e Sirti Digital si sono, infatti, aggiudicate in Rti la gara bandita da Enel per le sedi in Italia. Italtel si è, inoltre, aggiudicata le gare per Spagna, Colombia e Brasile.

Le due aziende italiane dell’Ict affiancano così Enel fornendo servizi di implementazione e manutenzione dell’infrastruttura di telecomunicazioni interna della utility, che sta evolvendo in ottica cloud per essere sempre più affidabile e scalabile a supporto della progressiva crescita del business e di una efficiente comunicazione delle diverse sedi a livello globale.

Le gare Open network di Enel

Nel dettaglio, Italtel si è aggiudicata le gare di Open network 2 (“Global Tender Open Network II”) indette da Enel in Spagna, Colombia, Brasile ed in Italia, dove Italtel opera in Rti con Sirti Digital Solutions.

Il contratto prevede la fornitura di prodotti e servizi per la migrazione ed evoluzione della rete globale di Enel.

Nell’ambito del contratto, valido per 60 mesi, Italtel fornirà ad Enel, sia in Italia sia all’estero, servizi di progettazione, implementazione, assistenza e manutenzione delle reti di telecomunicazione.

Anche per Sirti Digital Solutions, azienda Ict del Gruppo Sirti, si rinnova la collaborazione con Enel per dare supporto alla gestione delle infrastrutture di rete della utility. In Rti con Italtel Sirti Digital Solutions si è aggiudicata la gara “Global Tender Open Network II – batch Italy”; il contratto avrà durata quinquennale. Grazie anche alle competenze innovative sviluppate nel proprio Digital Lab, Sirti Digital fornirà servizi di progettazione, implementazione, assistenza e manutenzione delle reti di telecomunicazione del Gruppo Enel.

La società supporterà Enel facendo leva anche sulla capillarità di intervento sul territorio nazionale, mettendo a fattor comune la forte relazione con i vendor Ict.

Il valore dei contratti per Italtel e Sirti Digital Solutions

“L’aggiudicazione di queste gare è un risultato doppiamente importante: non solo consolidiamo il nostro ruolo di Global system integrator per Enel, uno dei nostri più grandi clienti a livello globale, ma estendiamo ulteriormente la collaborazione con Enel in un mercato chiave come il Brasile”, dice Benedetto Di Salvo, ceo di Italtel.

“Continuiamo a lavorare con particolare orgoglio al fianco di un gruppo prestigioso come Enel, con il quale da anni condividiamo appieno la stessa visione sulla tecnologia e l’innovazione”, ha dichiarato Luca Rubaga, managing director di Sirti Digital Solutions. “Grazie alle competenze digitali e alla presenza capillare sul territorio, Sirti Digital Solutions continua a essere scelto dalle aziende in progetti strategici, che confermano ulteriormente il nostro posizionamento di player di riferimento nel percorso di trasformazione digitale del Paese”.

