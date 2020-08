Jeff Bezos è il recordman dei “ricconi”: patrimonio oltre quota 200 miliardi di dollari

E’ il fondatore e numero uno di Amazon, Jeff Bezos, il primo uomo a poter contare su una ricchezza superiore ai 200 miliardi di dollari, per l’esattezza 202. A certificarlo è il Bloomberg Billionaires Index, che vede in seconda posizione il founder di Microsoft Bill Gates con 124,3 miliardi di dollari, il creatore di Facebook Mark Zuckerberg con 114,7 miliardi e in quarta posizione Elon Musk, che ha dato vita a Tesla e Space X, con 101,1 miliardi di dollari.

Secondo i dati comunicati dal ranking il risultato record sarebbe stato pssibile per Bezos grazie al fatto che da gennaio il suo patrimonio è cresciuto a ritmi molto sostenuti, registrando un incremento di 87 miliardi di dollari, grazie anche al fatto che in questo perioro il titolo del colosso dell’e-commerce è cresciuto in borsa del 25% negli ultimi tre mesi e dell’’86% dall’inizio del 2020.

Dopo aver fondato Amazon nel 1994, Bezos è diventato nel 2017 l’uomo più ricco del mondo.

