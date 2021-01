Joe Biden mette in campo il team digital, ecco tutti i nomi - CorCom

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato i componenti del suo team digitale: 12 Democratici con ruoli operativi che hanno collaborato alla campagna presidenziale e che ora avranno il compito di far funzionare la macchina della comunicazione tramite i canali online della nuova amministrazione Usa. Il team digitale gestirà infatti la piattaforma e i contenuti digitali che collegheranno gli americani e il governo del presidente Democratico.



“Comunicare in modo trasparente con gli americani”

Le piattaforme digitali hanno assunto un ruolo fondamentale nella comunicazione dei cittadini con l’amministrazione pubblica, soprattutto in quest’anno di forti restrizioni all’accesso fisico agli uffici. “Comunicare in modo trasparente e chiaro con gli americani è una delle responsabilità più importanti di un presidente”, ha affermato Biden. “Questa squadra di esperti in strategia digitale è multidisciplinare e multiculturale e aiuterà la Casa Bianca a connettersi col popolo americano in modi nuovi e innovativi”.

La vice-presidente eletta Kamala Harris ha evidenziato che l’amministrazione che si insedierà sta mettendo insieme un team “capace di parlare alla vita vera e alle esperienze reali degli americani”. E, ha aggiunto Harris, “ora che molta della nostra vita si svolge online è cruciale per la strategia digitale di questa amministrazione essere inclusiva e di ampio raggio”.

Tutti gli esperti digitali del presidente

Come riporta The Hill, il team digitale di Biden include, come gestore della piattaforma online, Brendan Cohen, che ha lavorato come vicedirettore editoriale per la campagna elettorale. Rob Flaherty, attualmente direttore digitale per il team di transizione, sarà direttore digitale alla Casa Bianca.

Jonathan Hebert sarà il video director, mentre Jaime Lopez il direttore delle piattaforme e Carahna Magwood direttore creativo. Maha Ghandour, attualmente responsabile delle partnership digitali nel Comitato inaugurale, manterrà il ruolo di responsabile delle partnership digitali alla Casa Bianca col compito di estendere la capacità di Biden di comunicare all’esterno oltre le piattaforme social ufficiali della Casa Bianca. Aisha Shah, oggi digital partnerships manager nel team di transizione, lavorerà a fianco di Ghandour come partnerships manager.

Abbey Pitzer avrà il ruolo di designer, Olivia Raisner quello di traveling content director, Rebecca Rinkevich e Christian Tom saranno vicedirettori della strategia digitale e Cameron Trimble direttore del digital engagement.

I media americani si aspettano un utilizzo dei social per comunicare, in particolare Twitter, nettamente diversa da quella del presidente Donald Trump, che, scrive The Hill,”spesso usa i tweet per dare voce a critiche o annunci unilaterali di decisioni politiche”

