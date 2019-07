Julie Sweet è la nuova ceo Accenture

Julie Sweet è la nuova ceo di Accenture. La manager dal 2005 a capo di Accenture Nord America, principale mercato della multinazionale, sarà il primo ceo donna alla guida del gruppo. Sweet eredita il timone da Pierre Nanterme e la nomina “avviene in una fase in cui Accenture sta espandendo il proprio focus sulla trasformazione tecnologica e digitale”, si legge in una nota dell’azienda.

Per tre anni nella lista delle Most Powerful Women di Fortune, Sweet ha iniziato la sua carriera nello studio legale newyorkese Crawath, Swaine & Moore, dove ha lavorato per 10 anni prima di unirsi ad Accenture come consulente. Membro da circa 10 anni del Global Management Committee di Accenture, “ha contribuito a definirne le strategie che hanno scandito la crescita dell’azienda”, si legge sempre nella nota. “Julie è fortemente impegnata nella valorizzazione dei temi legati alla diversità e all’inclusione, in tutte le sue declinazioni, e nella promozione di un ambiente lavorativo bilanciato e fondato sulle pari opportunità”.

La manager siede inoltre nel board di Catalyst, organizzazione non profit che aiuta i ceo ad accelerare la leadership al femminile in posizioni di vertice.

@RIPRODUZIONE RISERVATA