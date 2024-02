Kkr, takeover sulla unit end user computing di Broadcom: deal da 4 miliardi

La società di investimento Kkr ha acquisito la divisione End-user Computing di Broadcom, firmando un accordo definitivo per una transazione del valore di circa 4 miliardi di dollari. Alla chiusura della transazione, la divisione Euc – originariamente parte di Vmware prima di essere comprata da Broadcom – diventerà una società autonoma, con un maggiore accesso al capitale di crescita e un focus strategico dedicato al potenziamento di clienti e partner in tutto il mondo con soluzioni innovative per il digital workspace, secondo quanto si legge nella nota per i media.

La divisione Euc fornisce una suite di soluzioni per spazi di lavoro digitali che consentono alle aziende di organizzare lo smart working, gestendo in modo sicuro applicazioni, desktop e dati su qualsiasi dispositivo o piattaforma. I prodotti di punta includono Horizon, una piattaforma di virtualizzazione di desktop e applicazioni, e Workspace One, una piattaforma per la gestione unificata degli endpoint aziendali, insieme a servizi per l’identificazione e i flussi di lavoro.

Kkr-Euc, operazione nel digital workspace

“Workspace One e Horizon sono piattaforme best-in-class scelte da molte delle principali aziende del mondo per creare spazi di lavoro digitali senza soluzione di continuità, sicuri e interoperabili con stack tecnologici sempre più complicati”, ha affermato Bradley Brown, amministratore delegato di Kkr. “Vediamo un grande potenziale per far crescere la divisione Euc rafforzando questo team di talento e investendo nell’innovazione del prodotto, offrendo eccellenza per i clienti e costruendo partnership strategiche”.

WHITEPAPER [White Paper] Dalla teoria alla pratica: Diventa un Project Manager! Work performance management Lavoro agile

Come società autonoma, la divisione Euc continuerà ad essere gestita dal suo attuale team di gestione guidato da Shankar Iyer. Oltre ad espandere la ricerca e sviluppo e perseguire nuove partnership strategiche, Kkr prevede di sostenere l’attenzione della divisione Euc per le relazioni con i clienti attraverso investimenti significativi nelle funzioni di go-to-market. L’azienda autonoma sarà posizionata per effettuare investimenti a lungo termine in risorse per il successo dei clienti, il supporto dei partner e un team di vendita ampliato e dedicato.

“Siamo fiduciosi che questa transazione segni un prossimo capitolo entusiasmante per la divisione Euc e uno che creerà enormi opportunità e vantaggi per i nostri clienti, partner e dipendenti”, ha affermato Shankar Iyer, Senior vice president e General manager, End-user Computing Division, Broadcom. “Il team Kkr conosce bene il nostro settore ed è il partner strategico ideale per aiutarci a diventare un’azienda autonoma con un focus esclusivo sulla fornitura di potenti strumenti per lo spazio di lavoro digitale”.

La strategia dell’employee ownership

Dopo essere diventata una società autonoma, la divisione Euc implementerà il programma di employee ownership di Kkr, che rende tutti i dipendenti proprietari nelle rispettive attività insieme a Kkr. Questa strategia si basa sulla convinzione che l’impegno dei dipendenti e una forte cultura della proprietà siano fattori chiave nella costruzione di aziende più forti. Dal 2011, le società del portafoglio Kkr hanno assegnato miliardi di dollari di valore azionario totale a oltre 60.000 dipendenti della direzione non senior in più di 40 società di portafoglio.

Kkr sta realizzando questo investimento principalmente attraverso il suo North America Fund XIII. La transazione dovrebbe chiudersi nel 2024, dopo le necessarie approvazioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA