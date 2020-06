La Borsa promuove Inwit: dal 22 giugno sarà quotata all’Ftse Mib

A partire dal 22 giugno le azioni Inwit saranno quotate sul listino Ftse Mib di Borsa Italiana. La “promozione” al listino principale da quello attuale, l’Ftse Italia Mid Cap, arriva per l’operatore delle torri di trasmissione a 5 anni esatti dal primo giorno di quotazione, il 22 giugno 2015, ed è stata decisa dall’ Ftse Index Series Technical Commitee. Il Technical Committee ogni tre mesi effettua una revisione dei titoli inseriti nei diversi Index in base a parametri tecnici legati alla capitalizzazione, al flottante e alla liquidità.

“L’ingresso di Inwit nel listino principale di Borsa Italiana – commenta Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit – è un importante riconoscimento alla solidità e alle potenzialità della realtà nata dall’incorporazione di Vodafone Towers. Inwit è ora il principale operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless in Italia e dispone di know how e risorse per supportare al meglio la crescita del settore e del Paese, ampliando il volume della sua attività grazie anche a business innovativi. Siamo certi che la società sarà in grado di rispondere alle aspettative degli azionisti e di tutti i suoi stakeholders”.

