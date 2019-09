La cybersecurity di BT sbarca in Australia

Ls cybersecurity di BT a supporto di icare. La compagnia ha sottoscritto un contratto per dotare l’azienda a australiana che offre servizi assicurativi e assistenziali nel Nuovo Galles del Sud del nuovo servizio cloud-based Siem (Security Incident ed Event Management).

Il servizio permetterà ad icare di migliorare significativamente la protezione dei dati dei suoi clienti e garantirà la sicurezza delle operazioni aziendali. La soluzione BT è stata progettata per essere scalabile e flessibile, oltre che per ridurre al minimo l’esposizione al rischio di icare nel momento in cui cambiano le esigenze aziendali e crescono le minacce alla sicurezza.

Il servizio CloudSiem di BT combina una piattaforma Siem aziendale basata su Amazon Web Services con servizi integrati di monitoraggio, investigazione, risposta e intelligence delle minacce. BT fornirà un servizio gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e lavorerà in collaborazione con il team di Cyber Security di icare. Il servizio sarà erogato principalmente attraverso Security Operation Center (Soc) di BT in Australia, ampliato nel 2017 e parte della rete globale di 15 Soc di BT.

