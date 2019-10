La ministra Pisano: “Metteremo ordine nelle politiche di digitalizzazione”

“Cercheremo di mettere ordine nelle politiche di digitalizzazione. E anche disordine. Non accetteremo le cose che non hanno funzionato e le cambieremo, ma non inizieremo tutto dal principio”: dal palco dell’EY Capri Digital Summit la neo ministra dell’Innovazione Paola Pisano annuncia la sua roadmap di lavoro. Tre gli obiettivi che – ha promesso la ministra – saranno perseguiti.

Le tre promesse della ministra

Prima promessa: inclusione digitale. “In Italia abbiamo un grosso problema da affrontare, quello del digital divide. Ci sono 10 milioni di cittadini che non usano internet e quindi non accedono alle opportunità del digitale”, sottolinea la ministra annunciando un progetto di Repubblica digitale.

Seconda promessa: diritto a innovare. “Siamo un popolo di innovatori e imprenditori ma per colpa di norme e cavilli scritto quando le idee di innovazione erano scritti su libri del futuro non si riesce ad andare avanti. Bisogna scaricare a terra le idee in deroga alle norme. Puntiamo a cambiare le regole del gioco”.

Terza promessa: fare squadra. “Lavoreremo tanto tutti insieme”. E qui Pisano cita il lavoro fatto del Team Digitale guidato da Luca Attias: “Manderemo avanti i progetti che stanno funzionando. L’innovazione è un bene comune, cercheremo di essere aggreganti. Puntiamo a fare da collante all’interno dei progetti della Pubblica amministrazione perché l’innovazione non è tema che dobbiamo portare avanti da soli”.

