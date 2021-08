La nuova sfida di Musk: il robot umanoide Tesla Bot per la fabbrica 4.0 - CorCom

Nuovo annuncio ad effetto del visionario e vulcanico Elon Musk. Il Ceo di Tesla ha fatto sapere che l’azienda costruirà presto un robot umanoide, che prenderà il nome di Tesla Bot (QUI IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE). L’annuncio è stato fatto nell’ambito dell’AI Day, una serie di conferenze sulla tecnologia ospitate da Tesla in California per reclutare talenti nell’apprendimento automatico. Poco dopo che un attore con una tuta progettata per assomigliare al robot Tesla ha roteato selvaggiamente sul palco, Musk ha spiegato: “Siamo anche bravi con i sensori e le batterie e probabilmente avremo un prototipo l’anno prossimo che assomiglia a questo”.

Una storia di annunci: dai robotaxi al solar roof

Il Tesla Bot è un esempio della capacità di esibizione di Musk, il quale ha annunciato che Tesla sta lavorando a prodotti entusiasmanti programmati per anni nel futuro per stimolare i sostenitori, tra cui dipendenti, clienti e investitori. Ad esempio, in un evento “Autonomy Day” nell’aprile 2019, Musk ha affermato che l’azienda avrebbe garantito un milione di robotaxi autonomi sulla strada nel 2020. Oggi però i robotaxi non si vedono da nessuna parte. Nell’ottobre 2016, Musk aveva invece tenuto un evento agli Universal Studios a Los Angeles per mostrare un prodotto chiamato Solar Roof, ma le tegole del tetto solare in mostra si erano poi rivelate semplicemente concettuali.

“Se un robot umanoide funziona e può svolgere compiti ripetitivi che solo gli umani oggi possono fare – ha detto Musk all’AI Day -, esiste la possibilità di trasformare l’economia mondiale riducendo i costi del lavoro”.

Tuttavia, Musk ha avvertito che il robot “probabilmente non funzionerà” all’inizio. ″È pensato per essere amichevole, ovviamente, e navigare in un mondo di umani ed eliminare compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi”, ha detto, spiegando che il robot, nome in codice “Optimus”, si basa sugli stessi chip e sensori utilizzati dalle auto di Tesla per le funzioni di guida autonoma. È alto cinque piedi e otto pollici e ha uno schermo in “testa” per informazioni utili. Sarà inoltre in grado di trasportare 45 libbre, sollevare 150 libbre e pesa 125 libbre. Può correre a 5 miglia all’ora.

Musk ha affermato che il robot non era destinato ad entrare nella produzione di Tesla, ma che l’azienda sta sviluppando molti dei computer necessari per la robotica, quindi ha senso che costruisca un robot.progettato per lavori pericolosi, ripetitivi o noiosi che alla gente non piace fare. Intervenendo all’evento, l’imprenditore miliardario ha affermato che il robot sarebbe in particolare in grado di gestire lavori come il fissaggio di bulloni alle auto con una chiave inglese o la raccolta di generi alimentari nei negozi.

Occhio puntato sulla sicurezza delle auto autonome

L’AI Day è arrivato nel mezzo di un controllo crescente sulla sicurezza e la capacità del sistema avanzato di assistenza alla guida “Full self-driving” di Tesla. Musk non ha commentato il controllo sulla sicurezza della tecnologia, ma ha affermato di essere fiducioso di ottenere una guida autonoma completa, con una maggiore sicurezza rispetto agli umani che utilizzano le attuali fotocamere e computer per auto.

Intanto i regolatori della sicurezza statunitensi all’inizio di questa settimana hanno aperto un’indagine sul sistema di assistenza alla guida di Tesla a causa di incidenti in cui le auto si sono schiantate contro auto della polizia ferme e camion dei pompieri.

Chip di addestramento dei modelli di AI

L’AI Day è stato l’occasione per Tesla per presentare anche un nuovo chip per addestrare i modelli di intelligenza artificiale all’interno dei suoi data center. Come spiegato da Ganesh Venkataramanan, direttore senior dell’hardware del pilota automatico, il chip D1, parte del sistema di supercomputer Dojo di Tesla, utilizza un processo di produzione a 7 nanometri, con 362 teraflop di potenza di elaborazione. Si tratta del computer di addestramento AI più veloce.

I chip possono aiutare ad addestrare i modelli per riconoscere una varietà di oggetti, dai feed video raccolti dalle telecamere all’interno dei veicoli Tesla. “Dovremmo avere Dojo operativo il prossimo anno”, ha aggiunto Elon Musk.

Il lavoro arriva due anni dopo che Tesla ha iniziato a produrre veicoli contenenti chip AI costruiti in casa. Questi chip aiutano il software di bordo dell’auto a prendere decisioni molto rapidamente in risposta a ciò che sta accadendo sulla strada.

Il pacchetto da 10.000 dollari proposto da Tesla consente all’auto di cambiare automaticamente corsia, navigare sulle autostrade, spostarsi nei parcheggi ed uscire da un parcheggio per arrivare dal conducente. Il sito web dell’azienda afferma che entro la fine dell’anno il pacchetto includerà anche la possibilità per una Tesla di sterzare automaticamente sulle strade della città, sebbene la società avesse precedentemente promesso che questa funzione sarebbe uscita nel 2019.

Il sito web di Tesla afferma che gli elementi di guida completamente autonoma “richiedono la supervisione attiva del conducente e non rendono il veicolo autonomo”.

