Cellnex, ricavi a +49%. Bernabè: “Piena continuità nonostante l’emergenza”

Il primo trimestre 2020 ai chiude per Cellnex con un +49% alla voce ricavi: il fatturato tocca così quota 350 milioni di euro, mentre l’ebitda segna un +64% a 260 milioni di euro. La multinazionale spagnola delle torri spiega come i risultati rispecchino il consolidamento e siano le conseguenze di una serie di acquisizioni. I conti registrano inoltre una perdita di 30 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ascrivibile ai maggiori ammortamenti e ai costi finanziari legati alle acquisizioni. Il free cash flow ricorrente del primo trimestre è di 127 milioni, con il debito netto al 31 marzo 2020 pari a 4,569 miliardi di euro. La liquidita’ disponibile (cash + linee di credito) alla fine del primo trimestre è così di 6 miliardi di euro.

La societa’, con l’esplosione della pandemia da Covid-19, ha mantenuto la sua operativita’ 24 ore su 24 e sette giorni su sette, collaborando anche con istituzioni sanitarie sia per la fornitura di materiale sanitario che per lo sviluppo e la produzione di ventilatori per terapia intensiva.

a sottolineare la “continuità e piena disponibilità dei servizi di Cellnex negli otto paesi in cui opera” è Franco Bernabè, presidente di Cellnex, che evidenzia come questa operatività sia stata garantita “nonostante il contesto di problematiche sociali ed economiche derivanti dall’epidemia di coronavirus”.

“La società sta operando scendo i criteri della massima responsabilità e prudenza verso i propri clienti, i cui servizi non hanno subito contraccolpi – spiega Tobias Martinez, ceo di Cellnex – verso i fornitori, ai quali abbiamo messo a disposizione un meccanismo per velocizzare i pagamenti per i loro servizi, e verso i nostri dipendenti, che continuano a darci il loro supporto e ad assicurare la continuità del servizio. Siamo orgogliosi di essere riusciti a destinare risorse finanziari e risorse tecnologiche a progetti in ambit sociale per alleviare l’impatto della pandemia nel breve termine”.

