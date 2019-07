La Polizia Usa stoppa i droni cinesi

Il pericolo giallo diventa volante. Gli effetti della guerra commerciale scatenata da Donald Trump nei confronti di alcune aziende cinesi entrano in una nuova dimensione aerea. Questa volta infatti tocca ai produttori di droni, che per la maggior parte sono made in China: niente più piccoli apparecchi volanti a causa dei “rischi per la sicurezza”, intesa non come sicurezza fisica ma come rischio spionaggio.

Un fornitore di droni per dozzine di enti statali e locali di pubblica sicurezza, con sede negli Stati Uniti e in una manciata di altri paesi, smetterà di lavorare con i produttori di droni cinesi, citando ufficialmente “problemi di sicurezza”.

Cape, startup di Redwood City in California, sta per informare i suoi clienti che smetterà di vendere software compatibili con droni cinesi ai propri clienti, la maggior parte dei quali utilizza gli strumenti per sorvegliare possibili incidenti o scene del crimine. È un duro colpo per DJI, il più grande produttore al mondo di droni che ha passato anni a cercare di placare la paura che i suoi prodotti potessero essere usati per spionaggio.

Il divieto è l’ultimo esempio di come le società tecnologiche siano nel fuoco incrociato del deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Le società americane che fanno affidamento sulle catene di fornitura globali hanno visto aumentare i loro costi, mentre le società tecnologiche cinesi sono sempre più viste con sospetto negli Stati Uniti.

Michael Oldenburg, portavoce di DJI, ha scritto in una email: «Siamo delusi dall’apprendere la decisione di Cape, basata su false speculazioni, e ci impegniamo a lavorare con tutti i nostri clienti, inclusi oltre 520 enti di pubblica sicurezza che si sono sempre fidati dei nostri prodotti per condurre missioni critiche».

La situazione di DJI ricorda ovviamente quella di Huawei Technologies, il produttore cinese di apparecchiature di telecomunicazione che l’amministrazione Trump ha preso di mira come minaccia per la sicurezza nazionale per mesi, usando queste preoccupazioni per limitare il suo accesso al mercato Usa. Il dominio di DJI sulle vendite di droni negli Stati Uniti ha a lungo sollevato dei sospetti. Le forze armate americane avevano espresso preoccupazione per la sicurezza informatica dei droni nel 2017, e la Homeland Security ha emesso un allarme il mese scorso dicendo che era preoccupata per le riprese video sensibili che avrebbero potuto essere inviate in Cina all’insaputa degli utilizzatori.

«Le dichiarazioni di diverse agenzie federali – ha detto il Ceo di Cape, Chris Rittler – hanno causato problemi ai partner e ai potenziali clienti». Tuttavia Cape, mettendo in una blacklist i droni cinesi, corre in realtà il rischio di ostacolare la propria attività, almeno nel breve periodo. Attualmente DJI controlla ogni singolo drone che utilizza il software di Cape. L’azienda ha rifiutato di specificare il numero, dicendo solo che con quei droni sono stati effettuati più di 150mila sorvoli.

Cape inizierà a chiedere ai nuovi clienti di scegliere da un elenco di produttori approvati che, per ora, ha un solo nome: Skydio.

La startup americana che produce droni si trova a un solo miglio dalla sede di Cape nella Silicon Valley e recentemente ha iniziato a lavorare con il Dipartimento della Difesa. Cape consentirà ai clienti esistenti di utilizzare i propri droni DJI fino alla fine dei loro contratti, che durano comunque non più di un anno.

In una lettera inviata il mese scorso da DJI una sottocommissione del Senato, la società ha negato l’accusa di inviare filmati all’estero e ha dichiarato di aver costruito droni personalizzati senza funzionalità Internet per l’utilizzo in progetti governativi. DJI ha inoltre respinto le critica affermando che si tratti solo di un desiderio di reprimere la concorrenza dei prodotti della Cina.

Questo mese, il Dipartimento degli Interni ha pubblicato la sua analisi dei droni di DJI progettati per uso governativo. L’agenzia ha raccomandato di approvare i prodotti di DJI ma ha suggerito di limitare il loro utilizzo a missioni non sensibili che coinvolgono dati che potrebbero essere resi pubblici in tutta sicurezza. Uno dei motivi per cui il dipartimento ha citato l’approvazione di DJI è stata la mancanza di alternative valide al mercato interno.

I funzionari governativi e gli investitori americani hanno a lungo cercato un’industria competitiva di droni negli Stati Uniti, ma la Cina ha un enorme vantaggio competitivo. «Il mercato – ha detto Kim Williams, ex funzionario dell’Amministrazione federale dell’aviazione, ora consulente per i clienti che utilizzano droni – ha scelto il vincitore. I cinesi hanno la tecnologia; hanno la produzione a basso costo; e continuano a innovare. Ci vorrà un bel po’ prima che qualcuno negli Usa possa sfidarli».

Cape è stata fondata nel 2014 per riprese di sport estremi con i droni. Nel 2017, durante dei test lungo a Ensenada, una cittadina balneare messicana a circa 70 miglia a sud di Tijuana, gli agenti del dipartimento di polizia della città hanno chiesto a Cape di organizzare un programma pilota. L’azienda ha equipaggiato un singolo drone DJI di fascia consumer con il suo software, che combina funzionalità di volo autonomo con i telecomandi. È stato un successo.

La polizia di Ensenada ha iniziato a usare il drone per rispondere alle chiamate di emergenza. L’estate scorsa, i funzionari della città hanno detto che il drone è stato fondamentale in più di 500 arresti e che il dispositivo ha portato a una riduzione del 10% del crimine. Il settore della sicurezza pubblica è diventato così un mercato molto importante: rappresenta circa il 70% delle attività di Cape. Gli altri clienti sono aziende petrolifere e del settore minerario e servizi pubblici. Gli sciatori sono diventati un hobby secondario..

Rittler, l’amministratore delegato, ha rifiutato di dire quali clienti hanno espresso preoccupazioni per le apparecchiature cinesi.

