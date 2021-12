La resilienza bussola della ripresa, la Ue lancia la dashboard a supporto degli Stati - CorCom

La Commissione europea lancia il sito web interattivo per navigare tra i cruscotti degli indicatori di resilienza di Stati membri e paesi terzi.

I cruscotti sono stati annunciati per la prima volta nella relazione sulla prospettiva strategica 2020 della Commissione, incentrata sulla resilienza come bussola per l’elaborazione delle politiche dell’Ue. Dal tasso di occupazione all’accesso alla banda larga, dal commercio di materie prime alle emissioni di gas a effetto serra, gli indicatori sviluppati in collaborazione con gli Stati membri, aiutano a identificare le proprie capacità ed elaborare politiche efficaci.

Quattro le dimensioni rilevate sociale ed economica, verde, digitale e geopolitica.

“I cruscotti di resilienza sono il luogo in cui la previsione strategica e la politica si incontrano e invito i responsabili politici a sfruttarli al meglio – spiega il vicepresidente Maroš Šefčovič, responsabile per le relazioni interistituzionali – Questi strumenti forniscono preziose informazioni sulle capacità e vulnerabilità dell’Unione e europe e degli Stati, aiutandoci a plasmare le nostre decisioni in modo da rafforzare la resilienza. È importante sottolineare che le dashboard contribuiranno anche a misurare il nostro benessere economico e sociale, andando oltre un approccio convenzionale del Pil”.

Nel 2020 la prima relazione strategica di previsione, la Commissione ha introdotto la resilienza come nuova bussola per l’inizio delle politiche dell’Ue e i cruscotti sulla resilienza come strumento per monitorare tale resilienza.

La relazione strategica di previsione 2021 stabilisce che i cruscotti per la resilienza servano per la valutazione ex post della strategia europea per la ripresa e la resilienza, anche nei confronti di altri attori globali chiave.

