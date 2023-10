La spesa IT oltre 5 trilioni di dollari nel 2024 grazie a cloud e cybersecurity

La spesa IT mondiale ammonterà a 5,1 trilioni di dollari nel 2024, con un aumento dell’8% rispetto al 2023. In particolare, i segmenti software e servizi IT vedranno entrambi una crescita a due cifre nel 2024, in gran parte guidata dalla spesa per il cloud. Ma anche la spesa per la sicurezza informatica avrà una parte cruciale: l’80% dei Cio dichiara infatti di voler aumentare la spesa per la cybersecurity nel 2024, facendone la principale categoria tecnologica per maggiori investimenti.

Lo affermano le ultime previsioni di Gartner, contenute nel “Gartner Market Databook, 3Q23 Update“, secondo cui saranno gli investimenti nell’intelligenza artificiale a sostenere la crescita complessiva del budget, sebbene l’AI generativa non abbia ancora avuto un impatto materiale sulla spesa IT. In questo quadro, la spesa globale per i servizi cloud pubblici aumenterà del 20,4% nel 2024 e, analogamente al 2023, la fonte della crescita sarà la combinazione degli aumenti dei prezzi dei fornitori cloud e del maggiore utilizzo.

Ancora relativo il peso della Generative AI

“Nel 2023 e nel 2024, pochissima spesa IT sarà legata alla GenAI”, ha affermato John-David Lovelock , Distinguished VP Analyst di Gartner. “Tuttavia, le organizzazioni continuano a investire nell’intelligenza artificiale e nell’automazione per aumentare l’efficienza operativa e colmare le lacune dei talenti IT. L’entusiasmo attorno alla generative AI sostiene questa tendenza, poiché i Cio riconoscono che gli odierni progetti di intelligenza artificiale saranno determinanti nello sviluppo di una strategia prima che la GenAI diventi parte dei loro budget IT a partire dal 2025”.

La stanchezza da cambiamento dei Cio ritarda la nuova spesa IT

Secondo Gartner, i Cio stanno sperimentando una stanchezza da cambiamento che spesso si manifesta come esitazione a investire in nuovi progetti e iniziative. Ciò sta spingendo una parte della spesa IT del 2023 al 2024, una tendenza che dovrebbe continuare fino al 2025.

“Di fronte a una nuova ondata di pragmatismo, restrizioni di capitale o preoccupazioni sui margini, i Cio stanno ritardando parte della spesa IT”, ha affermato Lovelock. “Le organizzazioni stanno spostando l’enfasi dei progetti IT verso il controllo dei costi, l’efficienza e l’automazione, riducendo al contempo le iniziative IT che impiegheranno più tempo a produrre rendimenti”.

La metodologia di previsione della spesa IT di Gartner si basa in gran parte su un’analisi rigorosa delle vendite di oltre un migliaio di fornitori nell’intera gamma di prodotti e servizi IT.

