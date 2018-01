Las Vegas, la carica delle startup italiane al Ces

Sarà una delegazione determinata a mettere in mostra tutte le proprie potenzialità quella che quest’anno sbarcherà nel “village” dedicato all’Italia all’interno del Ces 2018 di Las Vegas, la cinquantunesima edizione della mostra dedicata all’hi-tech che si svolgerà dal 9 al 12 gennaio. Un nutrito gruppo di startup, che hanno potuto realizzare le proprie idee grazie a diversi incubatori d’impresa, prenderà infatti parte alla manifestazione con il patrocinio del ministero dello Sviluppo Economico, per portare anche in Nevada il valore aggiunto, in termini di creatività e di design, del made in Italy nel campo delle nuove tecnologie. La vetrina è particolarmente promettente: dopo i 184mila visitatori registrati lo scorso anno, l’edizione 2018 della manifestazione potrà contare su 3.900 espositori, distribuiti su 230mila metri quadrati.

Tra i progetti italiani che troveranno spazio all’interno della fiera c’è l’idea dei friulani di Bentur, che con Spirugrow coltivano l’ambizione di selezionare i super-alimenti del futuro. Poi Beltmap, nata in Liguria, che nasce per essere il Google Maps pensato per le persone non vedenti, e Jarvis, idea nata dalla startup bolognese Iooota, che ha messo a punto un robot-assistente virtuale per la casa e per l’ufficio.

Il palco del Ces servirà anche per presentare le ultime novità in campo di assistenti virtuali per la smart home, con i giganti del settore che metteranno in mostra e nuove funzionalità dei loro prodotti, dall’Echo di Amazon a Google Home, e con una serie di rivali pronti a sfidarli a colpi di innovazione. Tra questi Lg, che presenterà il proprio nuovo speaker smart compatibile con l’assistente di Google, mentre Samsung potrebbe approfittare dell’occasione mettere in mostra le nuove funzionalità del proprio Bixby.

Se dal campo Apple non sono attese grandi novità e grandi annunci, in attesa del Mobile World Congress in programma a febbraio a Barcellona potrebbero vedere la luce a Las Vegas alcuni prodotti di punta anche nel campo degli smartphone, con Samsung che potrebbe approfittare dell’occasione per presentare in anteprima il tato atteso smartphone pieghevole, che secondo le indiscrezioni delle ultime ore potrebbe essere battezzato con il nome di Samsung X.

Quanto a Sony, si attende il nuovo design dello smartphone Xperia, che potrebbe essere il primo della sua generazione a montare il processore Snapdragon 845, nato per supportare l’intelligenza artificiale.

Come tema di un futuro sempre più prossimo, una sessione del Ces sarà dedicata al nuovo standard mobile 5G, con un keynote in programma il 10 gennaio a cui parteciperanno i vertici di Baidu, Qualcomm e Verizon.

