Lavoro e digitale, Sisal a caccia di 200 “talenti” per lo sviluppo di nuove piattaforme

Sisal è alla ricerca di talenti, per la precisione di 200 nuove persone da assumere nei prossimi mesi, attraverso un’avviata strategia di espansione internazionale e il consolidamento della leadership nel business digitale. Il nuovo programma di recruiting, comunica la Società in una nota, si concentra su due ambiti specifici: uno dedicato interamente all’evoluzione delle piattaforme digitali per il mercato del gioco online, l’altro alla crescente necessità di competenze nel settore It e nuove tecnologie. La possibilità che Sisal offre ai candidati è quella di diventare parte attiva della profonda trasformazione che l’azienda sta vivendo.

“Il processo di digital transformation e di internazionalizzazione è la mission alla quale è chiamato ogni ramo dell’azienda, che negli ultimi 18 mesi è stata in grado di diffondere in Marocco, Spagna e Turchia, best practise in ogni settore del Gaming&Lottery. Nonostante il momento storico, caratterizzato dalle tante complicazioni dovute all’emergenza sanitaria, Sisal continua a investire sui talenti e sulle persone, andando alla ricerca delle migliori figure professionali ad alta competenza digitale. I nuovi assunti infatti, entreranno a far parte di un gruppo giovane, che opera in un ambiente dinamico e formativo, nel quale imparerà a interagire in maniera cross funzionale con tutte le aree di business”, si legge nel comunicato di Sisal.

La selezione attraverso la nuova piattaforma di recruiting

Per questo è stata sviluppata una piattaforma di recruiting che offrirà una nuova candidate experience. Alla candidatura, che avverrà semplicemente attraverso una video presentazione da realizzare con il proprio device, seguiranno un rilevante numero di incontri al fine di cogliere ogni aspetto del candidato, dalle potenzialità operative alle reali aspirazioni professionali. Questo, così come la volontà di Sisal di rilasciare in ogni caso un feedback formativo contenente indicazioni puntuali sulla valutazione di ogni candidato, rientrano pienamente nella prerogativa di Sisal di mettere le persone al centro di ogni sua azione.

“Lavorare oggi in Sisal significa avere la possibilità di crescere professionalmente in un contesto internazionale, capace di stare al passo coi tempi e, a volte, anticiparli. Obbliga ad essere resilienti, saper vivere una trasformazione diventandone protagonisti”, commenta Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal. “Il vero punto di forza di questo progetto di recruiting è l’attenzione che mettiamo nel rapporto con le persone che entrano in contatto con noi, indipendentemente dall’esito del percorso di assunzione. Riceveranno tutti un feedback formativo attraverso il quale saranno date indicazioni puntuali circa le motivazioni dell’esito del percorso.

Marco Tiso, Managing Director Online di Sisal, aggiunge: “Abbiamo lanciato un progetto di recruiting molto sfidante proprio per essere in anticipo sulle evoluzioni del mercato. Offriamo ai giovani talenti la possibilità di valorizzare le loro competenze nel campo digital e diamo loro la possibilità di lavorare in una realtà come quella di Sisal: consolidata, in continua evoluzione e in forte espansione sui mercati internazionali. Per noi è fondamentale sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze digitali perché i comportamenti dei consumatori si stanno trasformando sempre più verso una direzione omnichannel dove online e retail si integrano sempre più”.

