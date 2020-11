Le cooperative italiane alla sfida digital, via all'accordo Pico-Cefriel - CorCom

Innovare il comparto delle cooperative. Con questo obiettivo ha preso il via la partnership della Fondazione Pico, Digital Innovation Hub di Legacoop nazionale, con Cefriel, centro di innovazione digitale.

“La nostra idea è di arrivare in tutto il territorio nazionale, per questo ci stiamo dotando di una rete capillare – spiega Giancarlo Ferrari, presidente della Fondazione – Oltre a Pico Lombardia, abbiamo già inaugurato una sede in Sicilia, mentre a gennaio apriremo in Emilia Romagna, Marche, Veneto, Liguria, Abruzzo e Molise e presto nel resto del Paese; intendiamo offrire alle imprese le pari opportunità permesse dal digitale, che toglie il grande limite della distanza geografica”.

“Vogliamo affermare anche nel mondo digitale le ragioni della cooperazione. Pensiamo ad esempio alle piattaforme cooperative, in cui gli utenti sono proprietari dei propri dati e hanno la possibilità di esercitare i propri diritti anche in rete”.

Secondo i dati Ipsos il 50% degli italiani sarebbe pronto ad aderire a piattaforme online cooperative.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Ferrari – è aiutare il mondo della cooperazione a gestire la trasformazione digitale, a partire dalle oltre 10mila imprese associate a Legacoop. Per farlo, puntiamo sulle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, e quindi sui pacchetti che la Fondazione Pico offre: servizi di assessment frutto della partnership nazionale con Unioncamere, oltre a servizi proprietari di Pico per una valutazione della maturità digitale più approfondita”.

Inoltre, spiega i“stiamo lavorando a servizi di supporto per garantire l’alfabetizzazione sulle novità tecnologiche, per avviare percorsi di trasformazione digitale e per tradurre i bisogni delle imprese in progetti concreti; tra i nostri servizi, realizzati tramite partner d’eccezione, vi è anche un servizio per supportare le cooperative nel reperimento di finanziamenti, tramite la ricerca dei bandi e l’affiancamento per la compilazione della domanda”.

Secondo Mauro Lusetti, presidente di Legacoop nazionale, “sulla transizione digitale forse siamo in ritardo come Paese, ma non per quanto riguarda la cooperazione. Ma il mondo cooperativo è in linea con la transizione digitale, entro il 2021 tutte le regioni avranno una sede Pico, e quindi un punto di riferimento per innovare le imprese e formare i lavoratori”.

