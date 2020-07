L’e-learning “bocciato” dagli universitari Usa che chiedono sconti sulle rette

Nonostante i corsi online siano noti alla maggioranza degli studenti Usa, l’esperienza della didattica a distanza non è ritenuta soddisfacente: solo 20% definisce l’elearning al livello della formula tradizionale. Il 78% afferma che le classi di persona sono molto più efficaci per acquisire conoscenze e competenze. In particolare, è sullo sviluppo delle social sills e del pensiero critico che l’online learning viene definito carente. Per il 59% la didattica online non permette di acquisire nozioni con la stessa efficacia delle lezioni in aula. Sono soprattutto gli studenti che non hanno mai provato corsi online ad esprimere un giudizio negativo: 78% contro il 70% di chi ha già frequentato online.

Il 55% degli studenti che attualmente frequentano l’università negli Stati Uniti dice di aver seguito un corso online almeno una volta durante il corso degli studi accademici prima del Covid-19. Tuttavia, la percentuale varia a seconda del tipo di università: il 66% degli studenti delle università statali ha frequentato almeno un corso a distanza, mentre nei college privati la quota scende al 36%. E-learning: non è una priorità