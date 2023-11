Le sfide della società “onlife” e le skill che servono per vincerle

La pervasività delle tecnologie nella vita quotidiana e nelle dinamiche sociali ed economiche richiede che le aziende, le istituzioni e le singole persone siano attrezzate con le skill e la consapevolezza necessari per vivere in un mondo così digitalizzato da far parlare di società onlife. Lo scrive Giuseppe Iacono nel suo nuovo libro “Le sfide della società onlife” (Franco Angeli, 2023).

La diffusione sempre più vasta di tecnologie di intelligenza artificiale nella vita quotidiana, nella fruizione delle città e nei nostri spazi quotidiani e lavorativi, conduce a generare e rafforzare una percezione positiva delle tecnologie come strumento per costruire un futuro migliore. Ma questo non sarà mai possibile se vaste fasce della popolazione sono lasciate indietro ad adattarsi con fatica. La sfida è di governance e politica: alle classi dirigenti serve una nuova capacità di e-leadership e all’intera società una forma di competenza collettiva per governare, e non farsi sopraffare, dalla quarta rivoluzione industriale.

Le sfide della società onlife

La nuova dimensione “onlife” in cui il digitale ci proietta è stata così definita da Luciano Floridi: “Quando nell’infosfera i confini tra la vita online e quella offline vengono meno, e siamo continuamente connessi gli uni agli altri, circondati da oggetti intelligenti in grado di interagire con noi e da costanti flussi di dati, allora possiamo dire di essere integrati nel mondo onlife”.

Questo sviluppo, sempre più rapido, sta cambiando anche i comportamenti sociali, grazie alla disponibilità di funzionalità digitali sempre più ricche e puntali. D’altro lato c’è un evidente rischio di “totalitarismo individuale”, secondo l’espressione coniata da Eric Sadin nel suo ultimo lavoro “Io tiranno” (Sadin, 2022) e che rappresenta la conseguenza della percezione di un aumento di potere individuale dato dalla possibilità di esprimersi ad ampie platee, sui social network, di possedere una quantità illimitata di informazioni e di poter valutare servizi fruiti e prodotti acquistati.

Tra i tanti contrasti del digitale e dell’Ai, la società, afferma Iacono, “si divarica tra chi supera la dicotomia tra potere e perdita di controllo, sulla base di una consapevolezza digitale, che consente di sviluppare un percorso di maturità anche nella nuova navigazione, e chi invece ne rimane intrappolato o impotente rispetto ai troppo elevati requisiti di accesso” e ne rimane “socialmente escluso, marginalizzato”.

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con le sue grandi opportunità e i rischi correlati, rappresenta un ulteriore salto di complessità per il suo impatto trasversale nell’approccio e nella relazione che ciascuno deve costruire con le tecnologie. Il rischio è di aumentare la velocità di divaricazione sociale.

L’e-leadership e la consapevolezza collettiva