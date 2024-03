Legal tech, Formalize sbarca in Italia e chiude round da 15 milioni

La piattaforma per le operazioni di compliance “Formalize”, nata per aiutare aziende e organizzazioni a gestire e semplificare l’attività di compliance, sbarca in Italia: l’omonima startup danese, già nota come Whistleblower Software, apre infatti la sua prima sede nel Belpaese, a Milano. L’annuncio coincide con il closing di un round di finanziamento Serie A da 15 milioni di euro guidato da Blackfin Tech, il ramo venture della francese BlackFin Capital Partners, società indipendente di private equity e venture capital focalizzata sugli investimenti in servizi finanziari e tecnologie di compliance, con oltre 3,5 miliardi di euro di asset in gestione.

Dal whistleblowing al risk assessment

Fondata da Magnus Boye, Kristoffer Abell e Jakob Lilholm nel 2021 ad Aarhus, in Danimarca, con il nome di Whistleblower Software (mutato in Formalize dal 2024), Formalize ha sviluppato e lanciato una piattaforma di Whistleblowing (Whistleblower Software by Formalize), che consente ai dipendenti di un ente o azienda o a terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) di segnalare in modo riservato e protetto eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività, come frodi, corruzione o sessismo. Ora l’azienda sta ampliando la propria offerta di piattaforme nel settore delle attività di compliance, con l’obiettivo di diventare il principale fornitore di software di compliance in Europa. La piattaforma appena lanciata ottimizza i flussi di lavoro per la compliance e la valutazione del rischio (risk assessment) e automatizza i processi di conformità per Gdpr, Nis2, Iso27001, Soc2 e altro ancora.

Obiettivo: triplicare il numero di dipendenti operativi in Italia

Dall’ultimo round di investimento del novembre 2022, Formalize ha più che quintuplicato il suo fatturato ed è cresciuta da 20 a 90 dipendenti. Già presente sul mercato italiano con un team operativo dalla Danimarca, Formalize ha aperto la filiale italiana a Milano e ha in programma di triplicare il numero di dipendenti operativi nel nostro Paese, con l’obiettivo di consolidarsi in Italia e diventare il principale fornitore di software di compliance in Europa.

A livello internazionale il software di Whistleblowing è utilizzato da aziende come Starbucks, Mc Donald’s e Burger King mentre tra i principali clienti in Italia ci sono La Feltrinelli, Bending Spoons, Ibl Banca e il Gruppo Rcs ma anche istituzioni pubbliche e organizzazioni non profit come Amnesty International, e amministrazioni comunali come quella di Siena. Formalize ha inoltre sviluppato solide partnership con i migliori studi legali e di compliance a livello globale che utilizzano Whistleblower Software per la propria attività, e nel nostro Paese collabora con studi legali e società di consulenza.

Semplificare il lavoro senza compromettere la sicurezza

Sia nel 2023 che nel 2024 la piattaforma sviluppata da Formalize è stata nominata miglior software di Whistleblowing al mondo da G2 – il principale strumento di confronto di software e servizi aziendali al mondo e con base a Chicago – e attualmente è resa disponibile a più di cinque milioni di dipendenti in tutto il mondo ed offerto da oltre 500 società di consulenza tra cui PwC, Bird&Bird e Baker McKenzie.

“Visto l’aumento delle normative sulla compliance da parte dell’Ue, l’approccio standard alla materia non è più sostenibile – dichiara Jakob Lilholm, founder e ceo di Formalize -. Automatizzando gran parte dei processi di compliance, Formalize può aiutare le aziende a semplificare il lavoro senza compromettere la sicurezza offrendo la possibilità di personalizzare la piattaforma in base alle esigenze specifiche dell’azienda. Siamo felici di chiudere il nostro round con un investitore che condivide la nostra ambizione di diventare il principale fornitore di software di compliance in Europa. La richiesta di uno strumento che semplifichi il lavoro di compliance non è mai stata così forte e continuerà a crescere”.

Risparmiare tempo rimanendo al passo con la compliance

“Con l’aumento delle esigenze delle organizzazioni in tutta l’Ue, il potenziale di automazione dei processi di compliance e di reporting è enorme. Formalize ha dimostrato con il suo software di whistleblowing di essere in grado di creare un prodotto leader di mercato e di facile utilizzo, che consente a ogni professionista di risparmiare tempo rimanendo sempre al passo con la compliance e i requisiti normativi”, spiega Michele Foradori, Investment Director di BlackFin Tech.

