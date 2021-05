Leonardo e Microsoft unite per l'Italia digitale: focus su cloud e cybersecurity - CorCom

Leonardo e Microsoft alleate in nome dell’Italia digitale. Le due aziende collaboreranno alla realizzazione di progetti per la trasformazione digitale della PA e per le infrastrutture critiche nazionali, focalizzandosi sulla protezione dei dati e l’impiego di tecnologie e soluzioni cloud avanzate.

La cooperazione, in base ad un Memorandum of Understanding siglato dalle due parti che evolverà secondo intese mirate sulle specifiche iniziative, prevede la progettazione e la realizzazione degli elementi necessari alla creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) che gestirà gli asset tecnologici in grado di abilitare i servizi più sensibili del Paese.

Sulla base dei futuri requisiti governativi, l’iniziativa congiunta potrà quindi estendersi a tutte le infrastrutture critiche italiane. Verranno, in definitiva, messe a fattor comune, da una parte, l’esperienza pluriennale di Leonardo quale campione nazionale per la Cyber Security e partner della PA e, dall’altra, le grandi competenze e l’ampia diffusione di tecnologie e soluzioni avanzate nel cloud nel settore pubblico e privato che caratterizzano l’offerta di prodotti e servizi di Microsoft.

Unica multinazionale italiana dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, Leonardo si candida al ruolo di system integrator e responsabile dei servizi di Cyber Security per i programmi di trasformazione digitale e consolidamento dei data center della PA.

“Con questa partnership Leonardo rafforza il proprio contributo alle istituzioni nel percorso di rilancio dell’Italia, mettendo le proprie competenze e tecnologie innovative al servizio di una digitalizzazione capillare e inclusiva dei servizi essenziali del Paese – spiega Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – Il nostro impegno, arricchito dalle più avanzate capacità tecnologiche offerte da Microsoft, consolida il ruolo di Leonardo come riferimento assoluto per la protezione e l’inviolabilità dei dati degli italiani e della Pubblica Amministrazione, all’insegna della tutela della sovranità nazionale, un requisito fondamentale per sostenere la cittadinanza digitale e l’open government”.

Microsoft, a sua volta, metterà a disposizione le piattaforme tecnologiche e i servizi cloud utilizzati oggi da migliaia di imprese e organizzazioni pubbliche per i propri progetti di trasformazione digitale. La collaborazione include anche attività sia nelle soluzioni “Hpc on cloud” sia nelle soluzioni applicative o architetturali ed è particolarmente orientata al programma di trasformazione digitale della sanità nazionale.

“Con questa collaborazione avviamo un nuovo importante capitolo nella partnership di lungo corso con Leonardo che ci vede impegnati in questa fase di rilancio del Paese nella definizione di risorse e piattaforme tecnologiche per sostenere gli ambiti di innovazione del settore pubblico, e dei servizi critici puntando alla massima sicurezza dei servizi e dei dati – sottolinea Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia – Da sempre, operiamo con l’obiettivo di favorire collaborazioni con i principali attori del mercato al fine di mettere a fattor comune soluzioni e competenze in grado di favorire nuovi scenari di trasformazione digitale, in particolare nel settore pubblico, leva strategica per la crescita dell’Italia”.

Il piano strategico di Leonardo

Leonardo, attraverso il proprio Piano Strategico Be Tomorrow 2030, ha individuato nel presidio della frontiera dell’innovazione digitale uno dei principali asset di crescita nei prossimi dieci anni, secondo una visione di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di generare nuove tecnologie e applicazioni. In prima fila tra gli asset dell’azienda figura davinci-1, un High Performance Computer dotato di un’architettura che integra la flessibilità del cloud con le capacità di supercalcolo per valorizzare le soluzioni avanzate di Big Data e Intelligenza Artificiale destinate ai settori strategici del Paese.

WHITEPAPER Managed Cyber Security Services: scopri come difendere i tuoi dati Cybersecurity Sicurezza dei dati

Gli investimenti di Microsoft

Microsoft ha avviato nel maggio del 2020 un piano quinquennale di investimenti per l’Italia, confermando il proprio impegno a supportare l’innovazione e la crescita del Paese, con l’avvio della prima Regione Data Center di Microsoft in Italia, a Milano. Il nuovo piano “Ambizione Italia #DigitalRestart” crea nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico, attraverso l’accesso a servizi cloud locali, programmi di formazione digitale e supporto dello smart working. L’iniziativa favorisce lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale da parte delle imprese con il progetto “AI Hub” e sostiene i temi di transizione digitale con un’Alleanza per la Sostenibilità che mira a creare un ecosistema di open innovation sui temi green.

@RIPRODUZIONE RISERVATA