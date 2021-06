Leonardo spinge sulla cybersecurity: acquisito il 70% della friulana Alea - CorCom

Leonardo ha firmato un accordo per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Alea, società specializzata in software di comunicazione mission and business critical. L’operazione prevede un’opzione per una successiva acquisizione del residuo 30% del capitale e consente a Leonardo di consolidare la propria offerta con un’infrastruttura applicativa multimediale mission critical aderente agli standard 3Gpp (Third Generation Partnership Project). Il closing dell’operazione, precisa una nota, è soggetto all’avveramento di determinate condizioni sospensive ed è previsto nel corso del terzo trimestre dell’anno.

L’integrazione delle competenze di Alea

Le competenze di Alea, società friulana che ha registrato un fatturato di circa 900 mila euro nel 2020, permetteranno di rafforzare la proposizione in ambito broadband, favorendo nel contempo la realizzazione di infrastrutture di comunicazione integrate narrowband e broadband e riducendo il time-to-market, fattore critico di successo in un mercato in forte evoluzione. In particolare, l’acquisizione di Alea consentirà di integrare nel portafoglio di Leonardo una nuova soluzione dedicata alle comunicazioni operative del settore ferroviario a standard Frmcs (Future Rail Mobile Communication System) e la suite “Talkway” per le comunicazioni business critical. La nuova tecnologia Frmcs, che sostituirà progressivamente lo standard Gsm-R attualmente in funzione su migliaia di chilometri di ferrovie nel mondo, è un elemento chiave per la digitalizzazione del trasporto su rotaia. La soluzione “Talkway” consente di effettuare da smartphone comunicazioni professionali “Push-To-Talk”, assimilabili alle comunicazioni via radio, gestione video e foto, messaggistica e localizzazione costantemente monitorate dalla sala operativa tramite piattaforma web dedicata.

In linea con il piano strategico Be Tomorrow 2030, Leonardo continua a potenziare la propria offerta dedicata alla protezione e al monitoraggio del territorio. Saranno infatti arricchite di nuove funzionalità e performance avanzate le soluzioni aziendali di comando e controllo, in grado di raccogliere, filtrare e correlare in unico sistema, cyber sicuro by design, dati e informazioni provenienti da fonti diverse, per supportare in tempo reale decisioni e interventi di Enti governativi, pubblica sicurezza, infrastrutture critiche e trasporti.

