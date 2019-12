L’Europa bacchetta Booking.com: “Annunci ingannevoli”

La piattaforma di prenotazione online Booking.com non potrà più mentire ai clienti utilizzando frasi del tipo “Prenota subito, è l’ultima camera disponibile”, “Approfitta ora, tra poco questo prezzo non sarà più opzionabile”. Lo ha deciso la Commissione europea a seguito di un ’indagine che ha determinato come alcune indicazioni fornite da Booking, tra cui “approfitta ora, tra poco questo prezzo non sarà più disponibile” e “stanza scontatissima”, risultino come ingannevoli e inducano a manipolare il volere degli utenti.

Secondo Bruxelles, dunque, l’ultima camera prenotabile di una struttura non è davvero l’ultima e che il prezzo sul punto di scomparire, poi non scompare.

Booking.com ha firmato un accordo con la Commissione con il quale si impegna a modificare le proprie procedure. Ecco gli impegni

Rendere chiaro ai consumatori che qualsiasi dichiarazione come “ultima camera disponibile!” si riferisce solo all’offerta sulla piattaforma Booking.com;

Non presentare un’offerta a tempo limitato se lo stesso prezzo sarà ancora disponibile in seguito;

Chiarire come vengono classificati i risultati e se i pagamenti effettuati dall’erogatore del servizio ricettivo a Booking.com hanno influenzato la sua posizione nell’elenco dei risultati;

Garantire che sia chiaro quando un confronto dei prezzi si basa su circostanze diverse (ad es. Date di soggiorno) e non presenta tale confronto come sconto;

Garantire che i confronti dei prezzi presentati come sconti rappresentino risparmi reali, ad esempio fornendo dettagli sul prezzo della tariffa standard preso come riferimento;

Visualizzare il prezzo totale che i consumatori dovranno pagare (compresi tutti gli oneri, le tasse e le tasse inevitabili che possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo) in modo chiaro e rilevante;

Mostrare gli alloggi esauriti in una posizione nei risultati adeguata ai criteri di ricerca;

Indicare chiaramente se un alloggio è offerto da un host privato o da un professionista.

Le modifiche dovranno essere apportate non più tardi del 16 giugno 2020.

