Liberare il potenziale dell’AI: la suite SuccessFactors di Sap per le aziende

La gestione dell’esperienza delle persone in azienda è un sicuro fattore di successo, tanto più se potenziata dall’intelligenza artificiale: per questo Sap ha integrato l‘Ai nella sua intera SuccessFactors human experience management (Hxm) Suite. Dall’assunzione dei talenti alla mobilità interna, dalla formazione alla gestione delle performance, questa suite aiuta a far leva sulle opportunità aperte dall’Ai in una molteplicità di casi d’uso Hr, migliorando l’esperienza dei dipendenti e aiutando le aziende a prendere decisioni, come illustrato da Sap in occasione dell’evento annuale SuccessConnect, presso il Venetian Convention Center di Las Vegas.

Questa nuova generazione di soluzioni Hr supportata dall’Ai si basa sulla strategia globale di Sap volta a creare un ecosistema per l’Ai in ambito enterprise. Le soluzioni Sap SuccessFactors fanno parte del portafoglio Sap e oltre 26.000 clienti di soluzioni cloud di Sap hanno accesso alla tecnologia Sap Business Ai e a soluzioni partner.

Con l’Ai persone ed esperienze al primo posto

“Le funzionalità di Ai delle soluzioni Sap SuccessFactors consentiranno alle organizzazioni di mettere al primo posto le persone e le loro esperienze”, ha dichiarato Aaron Green, Chief marketing & solutions officer, Sap SuccessFactors solutions, Sap. “La potenza collettiva delle nostre funzionalità di Ai contribuirà a liberare innovative possibilità per le persone e per le organizzazioni sfruttando nuovi livelli di prestazioni ed efficienza operativa”.

WHITEPAPER Dall’employer branding all’engagement dei dipendenti: vinci le nuove sfide dell’HR con il cloud Work performance management Recruiting

All’evento SuccessConnect, Sap ha presentato le innovazioni già disponibili nella suite (ne arriveranno altre) e tre funzionalità di Ai che saranno disponibili questo mese: Casi d’uso generativi di Ai, Joule e The talent intelligence hub.

Le innovazioni di Sap SuccessFactors

Tre le innovazioni chiave già disponibili. Innanzitutto i team dinamici, per creare, gestire e monitorare le prestazioni dei team che non rientrano nelle strutture di reporting formali e ottenere visibilità sull’avanzamento negli obiettivi e sulla composizione dei team dinamici per il massimo dell’efficienza nel lavoro di squadra.

Ci sono poi le integrazioni work tech che coinvolgono l’area Hr nel flusso di lavoro. Questo consente ai dipendenti di connettersi, collaborare e completare le attività rapidamente tramite l’integrazione di Sap SuccessFactors Hxm Suite e Microsoft Teams in diverse fasi, come la creazione di schede rapide, feedback sulle prestazioni e promemoria sui percorsi di formazione.

Infine, il marketplace del talento fa emergere le opportunità di formazione e carriera in linea con le competenze e le aspirazioni delle persone. I dipendenti possono cercare e filtrare in base alle loro inclinazioni e desideri e ottenere percorsi personalizzati di crescita.

Casi d’uso generativi di Ai

I casi d’uso supportati dall’Ai generativa aiutano i manager e i responsabili della selezione del personale a creare le descrizioni delle posizioni aperte e aiutano i dipendenti a trovare raccomandazioni personalizzate per alimentare lo sviluppo e la crescita professionale. Il tutto in ottica di una migliore esperienza utente (Ux) ed efficienza e produttività per le aziende e i loro dipendenti, perché l’ingfegrazione della Sap SuccessFactors human experience management (Hxm) Suite con altre soluzioni tecnologiche per il workplace, le persone possono svolgere compiti Hr senza interrompere il loro lavoro quotidiano. L’obiettivo è supportare il modo naturale in cui le persone interagiscono, lavorano e sfruttano la tecnologia nel workplace. Ciò viene fatto in modo etico, seguendo i principi guida di rilevanza, affidabilità e responsabilità.

L’Ai di questa suite è, infatti, progettata per il contesto aziendale e per migliorare il flusso di lavoro ed è addestrata sui dati dell’industria e dell’azienda cliente. È un’Ai responsabile perché basata su standard etici e di privacy dei dati, che mantiene una governance completa.

Tra gli scenari possibili ci sono la creazione di descrizioni delle posizioni lavorative aperte con l’Ai generativa all’interno della soluzione Sap SuccessFactors Recruiting, per incorporare contenuti supplementari e garantire l’allineamento con i requisiti aziendali; e domande imparziali e più efficaci per i colloqui con i candidati grazie ai suggerimenti generati dall’Ai.

I recruiter e i responsabili delle assunzioni possono anche fornire le loro valutazioni dei candidati durante il processo attraverso Microsoft Teams, che viene quindi catturato da Sap SuccessFactors Recruiting per ulteriori analisi.

Il copilota Joule

Joule è il copilota di Ai generativa e in linguaggio naturale di Sap. Aiuta le persone a svolgere le proprie attività più rapidamente e a migliorare i risultati in modo sicuro e conforme. Con le soluzioni Sap SuccessFactors, Joule migliora l’employee experience rendendo più semplice e veloce per i dipendenti trovare le informazioni, ottenere risposte alle domande e completare attività in ambito Hr, come approvare o rifiutare le richieste di ferie e permessi, modificare nomi, località o pronomi personali e altro ancora. Altre funzionalità saranno disponibili all’inizio del 2024; ad esempio, rilevare l’ingresso e l’uscita, visualizzare i rendiconti retributivi, scrivere le descrizioni dei ruoli in modo imparziale.

Joule sarà integrato in tutto il portafoglio cloud enterprise di Sap, fornendo informazioni proattive e contestualizzate provenienti da diverse soluzioni Sap e fonti di terze parti.

“Joule si basa sulla posizione unica di Sap all’intersezione tra business e tecnologia e si basa sul nostro approccio rilevante, affidabile e responsabile all’Ai aziendale. Joule capirà ciò che intendi, non solo ciò che dici”, ha dichiarato Christian Klein, ceo e membro del consiglio esecutivo di Sap.

Sap sottolinea la capacità di Joule di trasformare l’esperienza dell’utente di Sap: è come avere sempre a disposizione il collega più intelligente. I dipendenti possono semplicemente fare una domanda o esporre un problema in linguaggio naturale e ricevere risposte coerenti. Ad esempio, possiamo immaginare un produttore che chiede aiuto a Joule per capire meglio le performance di vendita. Joule può identificare le regioni con scarse prestazioni, collegarsi ad altri set di dati che rivelano un problema nella supply chain e connettersi automaticamente al sistema di supply chain per offrire potenziali soluzioni da valutare da parte del produttore.

Joule continuerà a fornire nuovi scenari per tutte le soluzioni Sap. Ad esempio, nell’Hr aiuterà a scrivere descrizioni di lavoro imparziali e generare domande di intervista pertinenti.

L’hub Ai per i talenti

The talent intelligence hub di Sap SuccessFactors funge da motore basato sull’Ai a supporto della strategia di formazione e gestione talenti di un’organizzazione. Integrato in Sap SuccessFactors Hxm Suite, questo hub crea un portafoglio di competenze per ogni dipendente, in grado di dedurre le competenze e i punti di forza, ad esempio, analizzando i feedback delle performance e dei team dinamici.

Con il talent intelligence hub, le organizzazioni possono sfruttare un unico modello di competenze per guidare tutti gli aspetti Hr, dalla selezione e onboarding alla formazione e sviluppo, alle performance e ai piani di successione. I dipendenti possono creare e archiviare le informazioni che li riguardano, tra cui aspirazioni, motivazioni, stili e preferenze. I manager possono visualizzare, aggiungere e aggiornare le competenze e altri elementi sui propri collaboratori. Infine, con il talent intelligence hub, le organizzazioni possono acquisire maggiore visibilità sulla copertura delle competenze e sulle eventuali lacune dei team per guidare la futura pianificazione della forza lavoro.

Il talent intelligence hub rende possibile la costruzione di un’organizzazione basata sulle competenze, perché unisce informazioni pertinenti per creare un quadro completo della forza lavoro, supportando le decisioni in materia di talenti. Inoltre, agevola la creazione del portfolio di competenze individuali, gestito da dipendenti e manager; i manager possono anche utilizzare il portfolio di crescita del team per individuare rapidamente lacune di competenze.

Delta Air Lines negli Stati Uniti è un pioniere nell’uso del talent intelligence hub e sta costruendo un’esperienza dinamica basata sulle competenze per l’apprendimento continuo dei dipendenti utilizzando il talent intelligence hub nelle soluzioni Sap SuccessFactors. I singoli dipendenti hanno un portfolio di crescita, che è un profilo che include le loro competenze attuali e le competenze mappate alle opportunità di apprendimento formali e informali all’interno e all’esterno dell’organizzazione, comprese le raccomandazioni basate sull’Ai.

“Possiamo dire quali competenze sono più importanti per Delta Air Lines e il dipendente può facilmente combinare queste competenze con le sue capacità, punti di forza, stili e aspirazioni attuali per creare un percorso di carriera personale. Tutto il contenuto si basa sulle competenze specifiche di Delta e viene personalizzato in base agli obiettivi di carriera di ciascun dipendente”, ha dichiarato Tim Gregory, managing director, Hr Innovation and workforce technology di Delta Air Lines.

Con il talent intelligence hub, le organizzazioni possono ottenere una visione olistica delle proprie persone, una base necessaria per costruire una forza lavoro pronta per il futuro.

WHITEPAPER Scopri come sviluppare il tuo business grazie alle Unified Communications Recruiting

@RIPRODUZIONE RISERVATA