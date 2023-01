Licenze 5G, nuovo accordo pluriennale fra Nokia e Samsung

Siglato un nuovo accordo di licenza incrociata fra Nokia e Samsung, dopo la scadenza della precedente intesa alla fine del 2022: in base all’accordo, che copre le invenzioni fondamentali di Nokia nel 5G e in altre tecnologie, Samsung effettuerà pagamenti a Nokia per un periodo pluriennale a partire dal 1° gennaio 2023. I termini rimangono riservati tra le parti.

Oltre 4.500 famiglie di brevetti essenziali per il 5G

Il portafoglio di brevetti leader del settore di Nokia si basa su oltre 130 miliardi di euro investiti in ricerca e sviluppo dal 2000 ed è composto da circa 20.000 famiglie di brevetti, comprese oltre 4.500 famiglie di brevetti dichiarate essenziali per il 5G. Nokia – fa sapere la telco finlandese in una nota ufficiale – contribuisce con le sue invenzioni a “standard aperti in cambio del diritto di concederle in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (Frand). Le aziende possono concedere in licenza e utilizzare queste tecnologie senza la necessità di effettuare propri investimenti sostanziali negli standard, alimentando l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per i consumatori”.

WHITEPAPER Computer quantistico: i player principali e quanto conta nel business

“Samsung è leader nel settore degli smartphone e siamo lieti di aver raggiunto un accordo amichevole con loro – commenta Jenni Lukander, presidente di Nokia Technologies -. L’accordo offre a entrambe le società la libertà di innovare e riflette la forza del portafoglio di brevetti di Nokia, gli investimenti decennali in ricerca e sviluppo e i contributi agli standard cellulari e ad altre tecnologie”.

L’intesa – sottolinea ancora la nota – è “coerente” con le indicazioni finanziarie fornite ai mercati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA