Linkedin, al founder Hoffman il Sigillum Magnum dell’Università di Bologna

Reid Hoffman, il fondatore di LinkedIn, riceverà il prossimo 8 settembre il Sigillum Magnum dell’Università di Bologna. La consegna da parte del Rettore Giovanni Molari avrà luogo durante la Graduation 2023 di Bologna Business School, la festa dei diplomi della scuola di formazione manageriale dell’Università di Bologna. La cerimonia si terrà alle 17 in piazza Maggiore, alla presenza di Romano Prodi e di Max Bergami, rispettivamente presidente del Collegio di Indirizzo e Dean di Bologna Business School.

Nell’occasione, Hoffman terrà un discorso rivolto a 827 partecipanti ai Master di Bologna Business School che concludono gli studi.

Dal cda di Microsoft ai best seller

Reid Hoffman fa parte del cda di Microsoft e di molte startup, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale. Nel 2017 è stato nominato Commander dell’Ordine dell’Impero Britannico dalla Regina Elisabetta. Hoffman ha conseguito un master in filosofia a Oxford e ha ricevuto un SD Forum Visionary Award; è stato nominato Henry Crown Fellow dall’Aspen Institute; è stato insignito della David Packard Medal da Techamerica; ha ricevuto un Dottorato ad Honorem dal Babson College. È autore di 5 libri best-seller: The Startup of You, The Alliance, Blitzscaling, Masters of Scale e Impromptu. È anche impegnato in numerose attività filantropiche.

Un punto di vista privilegiato sulle nuove tecnologie

«Siamo lieti di accogliere a Bologna una personalità insigne come Reid Hoffman ‒ dichiara il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari ‒ che ha dispiegato i suoi talenti in numerosi campi dell’impresa e del sapere e potrà offrirci un punto di vista privilegiato sul ruolo delle nuove tecnologie e delle loro ricadute sociali».

Con lui democratizzato il mercato del lavoro manageriale

«In occasione di questo appuntamento centrale nella vita di Bbs abbiamo pensato di invitare Hoffman che con Linkedin ha democratizzato il mercato del lavoro manageriale – sostiene Max Bergami, Dean di Bbs ‒ e per questo motivo abbiamo condiviso con il Rettore Molari di consegnargli il Sigillum Magnum».

«Questo appuntamento porta al centro della Città le idee e la passione degli studenti di Bbs che sono i manager e gli innovatori di oggi e di domani – ha dichiarato Romano Prodi –. È una grande occasione di incontro tra la comunità cittadina, l’Università e le imprese di cui Bologna va ora orgogliosa».

