L’intelligenza artificiale garanzia di crescita economica. Ma c’è il pericolo de-globalizzazione

Le tecnologie emergenti stanno stimolando una nuova rivoluzione industriale in tutto il pianeta, e l’intelligenza artificiale (AI) è indubbiamente divenuta la forza principale che libererà pienamente il potenziale delle nuove tecnologie.

L’attenzione dell’AI si sta ora spostando dalle applicazioni dei consumatori alle applicazioni industriali. L’AI in ambito industriale sarà il fondamento della trasformazione digitale e dell’innovazione commerciale, portando a una nuova fase di crescita e facendo avanzare sia le teorie che le tecnologie.

L’intelligenza artificiale ha attirato una grandissima attenzione dal 2006 e ora svolge un ruolo significativo nella nostra vita quotidiana. Il deep learning (apprendimento profondo) ha portato a importanti scoperte tecnologiche come il riconoscimento vocale o delle immagini e l’elaborazione del linguaggio naturale. Ad oggi, vari settori industriali si stanno interessando all’AI per accelerare la nuova rivoluzione industriale.

L’intelligenza artificiale industriale costituirà il fondamento di una trasformazione digitale e di un’innovazione commerciale mai viste prima. Cambiando il modo in cui il lavoro viene svolto, l’intelligenza artificiale aiuta le aziende a sfruttare al meglio l’esperienza pratica, anche spostando il lavoro tradizionale e diventando il fattore produttivo stesso. Questa trasformazione libererà un’enorme produttività tecnologica garantendo una crescita economica. Offrirà percorsi completamente nuovi per il successo e la crescita nel settore manifatturiero, i servizi e altri settori, rimodellerà l’economia mondiale e porterà nuove opportunità per lo sviluppo della nostra società.

Ultimamente, l’AI è diventata una parte legittima della strategia di automazione di qualsiasi azienda e un motore fondamentale per la prossima rivoluzione industriale. Tuttavia, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è minacciato dal nazionalismo tecnologico e dalla de-globalizzazione, perché la maggior parte delle aziende non sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi di AI lavorando autonomamente. Le strategie politiche difensive non solo danneggeranno l’espansione dell’intelligenza artificiale, ma avranno anche altri impatti negativi su numerose economie del mondo e sul progresso di molti settori industriali. L’Unione europea sta attualmente dando il miglior esempio di quanto sia vulnerabile la cooperazione internazionale in questo momento: per decenni, i membri dell’Ue hanno formato un mercato interno senza pari, approfittando delle partnership transfrontaliere e delle innovazioni condivise. Se prevarranno le tendenze degli impegni individuali nazionali, questo implicherà un passo indietro per tutti.

Track AI: uno straordinario sforzo a livello internazionale

Stiamo già lavorando per rendere possibile la condivisione delle conoscenze a livello transfrontaliero, promuovendo progetti basati sull’AI che contribuiranno ad affrontare le numerose sfide con cui il mondo oggi ha a che fare, ad esempio nel settore sanitario.

Il progetto “Track AI” è uno sforzo congiunto a livello internazionale volto a fare la vera differenza: nel mondo vi sono circa 19 milioni di bambini non vedenti. Il 70% di questi bambini potrebbe avere una vista normale, se il loro deficit fosse stato rilevato precocemente. I programmi di screening visivo sono lo strumento migliore per diminuire il tasso di disturbi della vista non diagnosticati. Le persone non qualificate o istruite, che fanno parte della società, devono poter essere in grado di identificare i bambini a rischio di sviluppare problemi alla vista e indirizzarli di conseguenza verso uno specialista che li possa diagnosticare e curare.

Un dispositivo facile da usare, portatile e conveniente per identificare questi bambini con patologie della vista deve essere messo in atto quanto prima. È questo l’obiettivo principale del progetto TrackAI.

Lo sviluppo di un sistema basato sull’IA richiede la raccolta di dati di migliaia di bambini. Durante questa collaborazione unica tra Huawei e la start-up Dive con sede in Spagna, 18 oftalmologi provenienti da 5 diversi Paesi in 3 continenti raccoglieranno dati da bambini con un normale sviluppo della vista o con una vasta gamma di deficit della vista. Huawei sta collaborando con centri di ricerca globali in Spagna, Messico, Russia, Vietnam e Cina, per dimostrare ancora una volta che la condivisione transfrontaliera di conoscenze sulla tecnologia dell’AI può avere un impatto molto profondo.

Abbattere le barriere

Le sfide che l’AI deve ancora affrontare sono a più livelli: per affermarsi con successo nel settore e per massimizzare le sue prestazioni, l’AI dovrà combinare le conoscenze e le pratiche del settore, aiutando ad affrontare le sfide nella raccolta dei dati, nell’apprendimento dei modelli e nella gestione dei modelli. Le maggiori sfide nell’implementazione dell’AI in ambito industriale sono l’insufficiente comprensione degli indicatori di settore e l’insufficiente esperienza nell’ingegneria delle funzionalità per guidare l’ottimizzazione dei modelli.

Al contempo, questi settori industriali si trovano ad affrontare anche rischi politici, come il nazionalismo tecnologico: questo termine descrive le politiche governative o le azioni che favoriscono direttamente o indirettamente i prodotti e i servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione venduti dalle aziende con sede centrale a livello nazionale. Modellato da tendenze nazionaliste e isolazioniste che minano la fiducia nel sistema multilaterale, il nazionalismo tecnologico non solo è in grado di minacciare l’ulteriore sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma può anche causare effetti a valle nella catena di fornitura e nelle industrie adiacenti, con implicazioni negative per la sicurezza nazionale, la sicurezza informatica, il commercio e la competitività industriale, indebolendo al contempo i processi globali, come la definizione di standard internazionali.

Connettersi per sfruttare il pieno potenziale

Il nazionalismo tecnologico costringe le aziende a lavorare da sole, mentre il progresso può essere raggiunto solo attraverso la cooperazione in un mondo completamente connesso. Per consentire sinergie per l’innovazione di valore, le aziende devono essere in grado di costruire legami con partner globali e clienti di diversi settori industriali. Una rete globale di partner offre promettenti opportunità di collaborazione e interazione, nonché di innovazione di valore in diversi settori industriali. Per realizzare il pieno potenziale di trasformazione digitale in tutto il mondo, che potrebbe dare impulso alla crescita economica e alla ricchezza, l’ecosistema digitale deve essere pienamente funzionale. Questo non sarà possibile se la disconnessione e l’isolamento diventeranno la nuova normalità. Solo un mondo interamente interconnesso è in grado di gestire una quarta rivoluzione industriale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA