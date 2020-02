L’IT di Almaviva per gli Esteri Ue: appalto da 33 milioni

Almaviva continua a crescere in Europa. La società, in raggruppamento temporaneo di imprese con Intrasoft e Trasys International, si è aggiudicata il contratto per la fornitura di servizi di sviluppo, manutenzione e consulenza nel settore dei sistemi informatici all’European External Action Service Eeas, organo dell’Unione europea responsabile degli affari esteri e delle politiche per la sicurezza.

Dopo l’aggiudicazione nell’estate 2019 di Timea 3, per la consulenza, l’evoluzione e la gestione del patrimonio applicativo della Direzione Generale Taxation and Customs Union, con questo contratto la consociata belga del Gruppo Almaviva con sede a Bruxelles, Almaviva de Belgique, amplia e consolida la sua attività nell’ambito delle istituzioni europee.

“Continua la crescita del Gruppo in Europa – spiega Gianfranco Previtera, direttore Affari Internazionali e Presidente di Almaviva de Belgique – Il contratto per l’Eeas va ad aggiungersi al già importante portafoglio ordini del Gruppo con la Commissione Europea. Il piano di internazionalizzazione di Almaviva prosegue con successo verso un rilevante posizionamento nel mondo delle Istituzioni Comunitarie”.

Il valore del contratto acquisito da Almaviva in Rti è di 33,2 milioni di euro e vedrà le aziende impegnate nell’erogazione dei servizi per il quadriennio 2020-2024.

Per Fabio Mazzarini, ceo di Alamviva de Belgique, si tratta di un “risultato che conferma la competitività di Almaviva, che in questo contesto sta crescendo significativamente sia in termini di organico e di volumi sia in termini di posizionamento strategico”.

