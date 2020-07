Logistica e Ict, nasce Revobyte. Sirabella managing director

Innovare la Logistica in ottica digitale. Con questo obiettivo nasce Revobyte, il nuovo player che incorpora la preesistente “Speditamente”, società operante da anni sui mercati dell’Ict e della Logistica Integrata.

Nella nuova realtà Speditamente si propone come partner unico per il Supply Chain management dei processi logistici.

In Revobyte sono presenti anche Adm Form e SiLogistica. La prima fornisce servizi di formazione, consulenza e percorsi di orientamento professionale per imprese e privati. SiLogistica, invece, opera quale piattaforma di e-commerce per il self storage – anche per privati – e di soluzioni di affitto spazi di magazzino su misura per le aziende.

Revobyte nasce con obiettivi ambiziosi e con una rinnovata e rafforzata struttura organizzativa e manageriale senza però disperdere il patrimonio di competenza e “vicinanza” al cliente accumulato negli anni. In questo senso il gruppo punta a convogliare l’expertise in modo più efficiente su nuovi segmenti di mercato, anche grazie ad un approccio più spiccatamente consulenziale e commerciale.

La nuova realtà nasce proprio nel momento in cui, a seguito dell’emergenza sanitaria del Covid-19, l’attenzione di tutti e le speranze di ripresa dell’economia nazionale e mondiale fossero concentrate sullo sviluppo della digital innovation. E Revobyte mira a dare un contributo essenziale alla ripartenza in ottica innovativa.

“Revobyte vuole essere un’azienda liquida, cioè capace di adattarsi in tempi molto rapidi ai cambiamenti imposti dal mercato”, spiega sottolinea il neo Managing Director, Francesco Sirabella.

Sirabella è un manager che proviene da esperienze maturate in contesti multinazionali. In particolare ha rivestito il ruolo di responsabile del mercato delle Tower Companies di Italtel, dopo essere stato per diversi anni a capo dell’Account Unit Interforze e Difesa della multinazionale milanese.

“Per la nuova realtà – continua Sirabella – abbiamo scelto un nome che comunicasse immediatamente sia il significato di qualcosa di nuovo, rivoluzionario, sia un riferimento esplicito al settore dell’informatica e dell’Ict”.

“Vorremmo che fosse chiaro al mercato che, quello che nasce oggi, è un gruppo che poggia su un’esperienza ultradecennale e su forti valori fondanti, consulenza a valore e innovazione per la gestione delle complessità -conclude – Su questo patrimonio Revobyte intende innestare la sua capacità di studiare, sperimentare e proporre sempre le nuove tecnologie emergenti. Per fare questo, investiremo sempre di più nell’aggiornamento continuo delle nostre risorse specialistiche”.

