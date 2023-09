Il mondo del marketing sta vivendo una profonda trasformazione guidata dall’innovazione digitale. Accanto alle competenze tradizionali, risulta dunque sempre più necessario acquisire una solida formazione in Digital Marketing. In questo contesto il master con Major in Digital Marketing di Luiss Buiness School si propone come un percorso formativo d’eccellenza, capace di fornire agli studenti le competenze necessarie per essere protagonisti della trasformazione. Un’esperienza formativa completa, che pone al centro gli obiettivi dei partecipanti e le loro prospettive future.

Il Master in Marketing Management con Major in Digital Marketing

Il Master in Marketing Management, con una specializzazione (Major) in Digital Marketing, integra i concetti fondamentali del marketing con l’apprendimento di strumenti digitali avanzati. Questo percorso formativo consente di sviluppare competenze specifiche quali SEO, SEM, social media marketing e data analysis, indispensabili nell’economia digitale.

Obiettivi e competenze acquisite

Il Major in Digital Marketing prepara i partecipanti a interpretare e gestire le sfide legate alla digitalizzazione, fornendo gli strumenti più innovativi per migliorare i processi commerciali di imprese e organizzazioni.

Grazie a un mix di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, gli studenti imparano a progettare strategie di marketing digital-oriented, analizzare i dati per prendere decisioni informate e gestire la comunicazione multicanale. Le competenze acquisite abbracciano diversi ambiti: dal web marketing alla creazione di contenuti digitali, dalla gestione dei social network all’uso consapevole del big data nell’ottica della privacy e della sicurezza informatica.

Costi, agevolazioni finanziarie e borse di studio

La quota di partecipazione al Major in Digital Marketing è pari a 16mila euro da corrispondere in tre rate. La quota comprende il materiale didattico e l’accesso alle strutture.

Previste diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai programmi.

La Luiss Business School riconosce infatti ai candidati più meritevoli fino a 3 borse che coprono fino al 25% della quota di partecipazione al programma. Nella valutazione del merito si terrà conto di: Curriculum accademico (voto di laurea); risultati ottenuti nel corso delle prove di ammissione; livello di conoscenza della lingua inglese; eventuali competenze informatiche (Office; Adobe; etc.); comprovate capacità e competenze personali; certificazioni disponibili; esperienze internazionali maturate.

Inoltre la Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai programmi:

i partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso presso la Luiss Business School e i laureati dell’Università Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d’iscrizione pari al 10%;

l’iscrizione aziendale, o con partita Iva, di un partecipante permette di usufruire di una riduzione pari al 10% della quota;

l’iscrizione aziendale, o con partita Iva, di due o più partecipanti permette di usufruire di una riduzione pari al 20% della quota.

Disponibili anche borse di studio offerte da Inps.

Organizzazione del master e Cfu

Il master dura 12 mesi ed è erogato in lingua italiana nelle sedi di Roma e Milano, con un impegno infrasettimanale. Si parte il 23 ottobre.

Il Master in Marketing Management – Major in Digital Marketing è un Master Universitario di I livello che conferisce almeno 60 Crediti Formativi Universitari (Cfu).

Il Major in Ho.Re.Ca. Trade Management

Luiss Business School organizza in collaborazione con l’Associazione per la formazione e lo sviluppo dell’Ho.Re.Ca, il Major in Ho.Re.Ca. Trade Management, programma di alta formazione ideale per chi vuole svolgere attività di customer insight, business development, trade marketing e vendita.

Il percorso è indirizzato a laureandi e neolaureati di I e II livello, o con ordinamento a ciclo unico.

Obiettivi e prospettive di carriera

Il Master in Marketing Management ha l’obiettivo di formare profili professionali in grado di operare con know-how, intelligenza e versatilità nel marketing di aziende e organizzazioni operanti in vari settori. Verranno forniti ai partecipanti gli strumenti di analisi della domanda e del comportamento dei consumatori nell’era dei big data e le competenze in termini di trade marketing e gestione dei rapporti con i partner di filiera.

Il Major forma figure professionali in grado di operare nel settore della produzione e distribuzione dei prodotti food and beverage da consumo extradomestico.

I partecipanti acquisiranno le competenze professionali necessarie per operare nel settore, traendo vantaggio dall’interazione costante con esponenti di aziende e associazioni partner.

Quota di partecipazione e agevolazioni

La quota di partecipazione al Major in Ho.Re.Ca. Trade Management, del Master in Marketing Management è pari a 16mila euro. Il progetto è sostenuto dalle aziende partner Afdb che offrono borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione, a partire dal 50%. Il contributo economico verrà erogato allo studente in base ad esclusivi criteri di merito collegati al rendimento accademico.

Organizzazione del Major e Cfu

Il percorso dura 12 ed è erogato in lingua italiana presso il campus di Roma con un impegno infrasettimanale. Si parte il 23 ottobre.

Il Master in Marketing Management – Major in Ho.Re.Ca. Trade Management è un Master Universitario di I livello che conferisce 60 Crediti Formativi Universitari (Cfu).

