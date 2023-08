Focalizzarsi e investire sulla crescita nei servizi e nelle soluzioni IT a supporto della trasformazione digitale della propria clientela. E’ questo l’obiettivo che ha spinto Lutech a cedere Finwave, divisione di software proprietari fintech e di gestione del credito, a Fibonacci Bidco, società interamente controllata dai fondi guidati da Apax Parners. Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2023.

Il perimetro della cessione

Di Finwave, risultato del progetto Lutech di consolidamento di competenze specialistiche e di prodotti software proprietari in ambito factoring, leasing, banking, UTP, compliance, fanno parte Finwave, Artis Consulting e Lutech NL B.V., che genera ricavi di 50 milioni di euro e che rappresenta circa il 10% dell’Ebitda consolidato di Lutech. “Per Finwave – si legge in una nota di Lutech – questa transazione rappresenta una grande opportunità per accelerare lo sviluppo e la crescita che la porterà a posizionarsi come società di prodotto software, leader per i mercati finanziari in ambito internazionale”.

WHITEPAPER Finanza sostenibile: gli investimenti e il ruolo delle banche Contabilità Controllo di gestione

“L’opportunità di crescere e prosperare come realtà indipendente ci permetterà di estendere piattaforme e soluzioni di alta qualità anche ad altre aree del mercato finanziario – sottolinea Willy Burkhardt, Ceo di Finwave – siamo pronti a intraprendere questo viaggio di crescita, per portare innovazione ai nostri clienti in tutto il mondo concentrando gli sforzi su ricerca e sviluppo e su nuove acquisizioni strategiche“.

La strategia di Lutech

La strategia di lutech, spiega la società, si è significativamente rafforzata con l’acquisizione del ramo italiano di Atos, che ogg si chiama Lutech Advanced Solutions, e che risale al 31 marzo. “Il Gruppo Lutech reinvestirà le risorse finanziare derivate da questa operazione in nuove acquisizioni strategiche – si legge nel comunicato – per accelerare e rafforzare il proprio posizionamento come azienda leader nella digital transformation dei mercati dove già opera con successo”.

“La vendita di Finwave rappresenta un passo strategico nel nostro percorso di crescita e sviluppo come società leader nei servizi IT per la digitalizzazione dei processi di business dei nostri clienti ed è un ulteriore riconoscimento per la nostra capacità di creare valore – afferma Tullio Pirovano (nella foto), presidente esecutivo del Gruppo Lutech – Siamo inoltre fiduciosi che questo processo creerà le migliori condizioni per Finwave, consentendole di crescere e rafforzare il proprio posizionamento di società di prodotti software specializzati per i mercati finanziari in Italia e all’estero”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA