Mailchimp nel mirino di Intuit: il deal vale 10 miliardi di dollari - CorCom

Mailchimp nel mirino di Intuit. L’azienda che ha sviluppato i software TurboTax e QuickBooks è in trattative per acquistare la società di email marketing per oltre 10 miliardi di dollari. Secondo Bloomberg News, se i colloqui dovessero avere successo, si tratterebbe del più grande deal per Intuit, secondo il rapporto.

Intuit, tra le aziende leader del software fiscale americano con una capitalizzazione di mercato di 154,7 miliardi, ha effettuato 34 acquisizioni, la più recente quella di OneSaas lo scorso febbraio.

Mailchimp è leader nel settore delle piattaforme software che consentono ai rivenditori online di collegare il servizio di posta elettronica ai loro siti di e-commerce e inviare automaticamente ai clienti promozioni nei momenti opportuni. Per le nuove imprese Mailchimp offre strumenti che possono utilizzare per creare un negozio online da zero e lanciare campagne pubblicitarie digitali. Mailchimp ha guadagnato nell’anno in corso 300 milioni di dollari.

Sorprendentemente, però, non ha mai raccolto finanziamenti di venture capital. Una rarità tra le startup tecnologiche – anche se chiamarla startup è una forzatura – ma forse ancora più raro che non sia successo pur rimanendo redditizia.

