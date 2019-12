Marco Patuano in Digital Value: è advisor del piano strategico

Marco Patuano e Paolo Vantellini entrano nel team di Digital Value, integratore di sistemi IT attivo da più di 30 anni sul mercato italiano e quotata al mercato Aim. Obiettivo dell’operazione, che rientra nel piano di sviluppo del gruppo, è di consolidare la propria leadership sul mercato anche attraverso il rafforzamento della struttura manageriale.

Marco Patuano entra con il ruolo di advisor per la definizione del piano strategico del Gruppo, e “contribuirà a consolidare i rapporti con il mercato e gli stakeholder a livello nazionale e internazionale – si legge in una nota della società – e supporterà Digital Value nei processi di crescita per linee esterne attraverso eventuali operazioni di M&A”. Dirigente d’azienda di comprovata esperienza e track record ai più alti livelli, prosegue il comunicato, Marco Patuano ha ricoperto il ruolo di Ad in Telecom Italia fino al 2016, per poi essere nominato Ad di Edizione Holding srl, holding finanziaria del Gruppo Benetton.

Paolo Vantellini è invece il nuovo Chief operating officer di Digital Value: avrà la responsabilità di coordinare e ottimizzare le funzioni aziendali nel processo di sviluppo del Gruppo, per garantire risultati in linea con gli obiettivi e soddisfare le attese degli stakeholder. Vantellini ha in passato ricoperto il ruolo di Presidente in Sirti e a seguire è stato responsabile della funzione business support officer di Telecom Italia, assicurando il coordinamento dei processi di supporto al business e la gestione dei flussi di materiali per il Gruppo.

A un anno dalla quotazione in Borsa, con risultati di crescita a doppia cifra e un mercato in continua espansione – prosegue il comunicato – il Gruppo Digital Value conferma la propensione al consolidamento della propria crescita con l’obiettivo di affrontare da protagonista le sfide future.

“L’arrivo di due figure di spicco quali quelle di Marco Patuano e Paolo Vantellini – afferma Massimo Rossi, presidente di Digital Value – ci rendono orgogliosi e consapevoli. Orgogliosi di avere nel Gruppo due manager eccellenti, in grado di dare un supporto di grande livello all’espansione del nostro business e, allo stesso tempo, consapevoli di aver raggiunto come Gruppo una considerazione ed una credibilità sul mercato che ci consente di attrarre competenze eccellenti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA