Margherita, ecco il supercomputer dell’Emilia-Romagna: via al bando

Un supercomputer pensato per consentire a tutti gli enti pubblici e alle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie. È stato chiamato MarghERita, conta 150 microprocessori e fa parte del progetto Big Data Platform, nel quale Regione ha investito 3,5 milioni di euro, finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc).

Gli obiettivi del progetto

Un progetto di Regione Emilia-Romagna realizzato grazie al supporto di Lepida e al coinvolgimento della Fondazione Big Data (iFAB) per lavorare su ambiti come la gestione del rischio ambientale, la sorveglianza epidemiologica, la prevenzione degli incidenti stradali e la riduzione dell’inquinamento. MarghERita è a disposizione di tutte le Amministrazioni pubbliche dell’Emilia-Romagna per integrare e gestire grandi quantità di informazioni provenienti da fonti diverse e per far lavorare le Pubbliche Amministrazioni assieme: Comuni, Unioni di Comuni, Province, Aziende Sanitarie, Università, Agenzie, Società di servizi pubblici e altre istituzioni nazionali.

Si tratta di infrastrutture estremamente complesse che difficilmente un singolo Ente Locale o una scuola potrebbe allestire, ma che trovano invece nella condivisione delle risorse la strada più efficace.

Il bando

Il bando, al via dal 1° marzo con una durata di 12 mesi, è aperto a tutte le Amministrazioni pubbliche del territorio dell’Emilia-Romagna: Comuni, Province, Aziende sanitarie, Città metropolitana, Unioni di Comuni, Università, Camere di Commercio, Agenzie statali, Enti pubblici non economici, secondo quanto previsto dalla legge 165 del 2001. È possibile anche la partecipazione di gruppi di Enti che individuino un capofila.

I progetti

I progetti regionali da presentare saranno di tre tipi: già realizzati ma da ampliare, definiti ma ancora da mettere in opera, idee non ancora sviluppate. Saranno valutati obiettivi, metodologia, fonti dei dati da usare, collaborazioni, impatto del progetto, azioni previste, cronoprogramma, risorse necessarie sia in termini di utilizzo di MarghERita e di algoritmi necessari, sia in termini di figure professionali da coinvolgere. Saranno avviati tutti i progetti valutati ammissibili fino alla saturazione della capacità di calcolo del sistema informatico. MarghERita è un High Performance Computer (HPC) dotato di 75 nodi fisici, ciascuno dei quali è composto da due processori Intel Xeon Gold 6336Y 2.4GHz 24 core, dotati di 512GB di RAM, con scheda elaborazione dati Nvidia Tesla T4 e “data lake” composto da 230 terabyte di memoria flash e 700 terabyte di archiviazione. La piattaforma sfrutta moduli appositamente adattati di diverse soluzioni open source ed è pensata per garantire la “multitenancy”, cioè per servire contemporaneamente diversi utenti.

