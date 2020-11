Mariano Dima è il nuovo presidente di Soldo

Mariano Dima (nella foto in basso) è il nuovo presidente di Soldo, piattaforma di automazione dei processi di pagamento e gestione delle spese aziendali. Il anager, che è stato Chief marketing officer ed Executive vice president per l’innovazione in Visa Europe, con un passato in Expedia, Vodafone e PepsiCo, lavorerà a stretto contatto con il Ceo e fondatore di Soldo, Carlo Gualandri, e avrà il compito di supervisionare l’attività di Soldo nei mercati esistenti e in quelli nuovi. “La sua solida esperienza professionale, maturata in alcune delle più grandi aziende fintech ad alto tasso di sviluppo a livello globale – si legge in una nota della società – lo rende il professionista ideale per costruire ulteriore crescita sulle basi che hanno reso Soldo una realtà di successo”.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Mariano nel gruppo dirigente di Soldo – afferma Carlo Gualandri – Lavorare a stretto contatto nell’ultimo anno per costruire il team e rafforzare le nostre potenzialità di espansione del business mi ha fatto apprezzare in prima persona l’incredibile impatto che un dirigente di così alto profilo può avere sulla nostra attività. In un clima di persistente incertezza per molte aziende in tutta Europa, i servizi di Soldo offrono una soluzione per sfuggire al caos delle spese. Il background di Mariano in attività ad elevato potenziale come l’innovazione di prodotto e l’espansione dei mercati ci consentirà di aumentare la distribuzione della nostra innovativa piattaforma proprio nel momento in cui risulta essere più necessaria”.

WHITEPAPER Come migliorare la redditività grazie a un efficace percorso di digital transformation nel settore i Digital Transformation

“Mariano è parte del Board da più di un anno e siamo davvero entusiasti che si unisca al team che guida Soldo, aggiungendosi a quella che è già una line-up impressionante di figure senior provenienti dai settori del fintech, dell’it e dei servizi finanziari – aggiunge Sonali De Rycker, poartner di Accel – Siamo davvero entusiasti di ciò che Soldo realizzerà nell’anno a venire e della continua espansione di quote di mercato con la sua piattaforma di automazione dei pagamenti e delle spese”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA