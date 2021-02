Si rafforza l'asse Digital360-TechTarget. Balocco: "Partnership strategica per i servizi innovativi" - CorCom

Il marketing technologies sta diventando sempre più strategico per il posizionamento delle aziende. E i trend globali evidenziano una sempre maggiore convergenza nell’offerta di servizi di tecnologia e media, di contenuti ed eventi.

In questo contesto si rafforza la partnership tra Digital360 e TechTarget, attiva dal 2012, che mira a veicolare servizi congiunti sul mercato italiano e a confrontarsi a livello di strategia, modello di business e di mercato.

TechTarget è una società quotata al Nasdaq che, a fronte di un fatturato 2020 di 148 milioni di dollari, ha recentemente raggiunto una capitalizzazione di 2,6 miliardi di dollari.

TechTarget e Digital360, seppure operanti in mercati geografici diversi, hanno un modello di business simile e un obiettivo comune: mettere in contatto i decisori di acquisto delle imprese con i fornitori di innovazione digitale (vendor, system integrator, software house, etc.), puntando fortemente su servizi digitali innovativi e modelli ad abbonamento.

Entrambe fanno leva su tecnologie innovative per l’erogazione dei servizi digitali, posizionandosi come player di primo piano all’interno del mercato delle “Marketing Technologies” (MarTech), che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa a livello mondiale, raggiungendo un valore di mercato pari a 121 miliardi di dollari nel corso del 2019.

“Digital360 ha anticipato alcuni trend in corso in campo MarTech, costruendo un’offerta integrata di servizi digitali innovativ i, che oggi integra asset editoriali e tecnologici con diversi strumenti digitali per gestire tutte le attività di marketing e lead generation online, dal content marketing agli eventi digitali, dalla marketing automation al remote selling – spiega Raffaello Balocco, ceo di Digital360 – Oggi, grazie anche alla forte accelerazione digitale imposta dalla pandemia, la partnership con TechTarget è strategica per fornire ai nostri clienti nuovi servizi digitali innovativi utili al posizionamento sul mercato e allo sviluppo di nuovo business”.

WEBINAR Business Agility: come le linee di business possono essere protagoniste del cambiamento? Digital Transformation Risorse Umane/Organizzazione

Un esempio della centralità del MarTech è il recente accordo da parte di Hubspot – la tech company Usa quotata al Nyse che fornisce una delle principali piattaforme di marketing automation e Crm a livello mondiale e di cui Digital360 è top partner a livello europeo – per l’acquisizione di The Hustle, media company di produzione contenuti B2b per manager e imprenditori.

O, ancora, la recente acquisizione (dicembre 2020) da parte della stessa TechTarget di BrightTalk, società operante nel settore degli eventi digitali, che consentirà di potenziare servizi di lead generation.

In occasione del rinnovo della partnership, Digital360 organizza il 2 marzo alle 17.30 il webinar “Digital360 incontra TechTarget“. Per iscrizioni: http://bit.ly/3kePmnY.

@RIPRODUZIONE RISERVATA