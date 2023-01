Mashfrog Group ottiene la certificazione Top Employers Italia 2023

Mashfrog Group, azienda guidata da Edoardo Narduzzi, ottiene la certificazione Top Employers Italia 2023. E sono solo 141 le realtà che hanno raggiunto questo traguardo.

Spinta al miglioramento delle politiche aziendali

Mashfrog Group è riuscita in un’impresa che ha richiesto una collaborazione intensa e l’implementazione di una serie di progetti rivolti al miglioramento delle politiche aziendali. La certificazione Top Employers Italia 2023 premia infatti le aziende che riescono a offrire un clima aziendale positivo e il completo benessere dei dipendenti, affinché la loro vita in azienda e la vita fuori dall’azienda possano coesistere in equilibrio.

Come si ottiene la certificazione Top Employers

Questa certificazione si ottiene dopo aver soddisfatto specifici standard, che sono attentamente verificati durante la HR Best Practices Survey. In particolare questa analisi verifica i progetti in sei diverse macro aree, analizzando ben 20 parametri specifici e il modo in cui sono stati implementati in azienda. Nello specifico durante l’analisi si controllano le strategie di welfare aziendale, la formazione, l’inclusione, il benessere in azienda, così come Talent Acquisition, Diversity e Work environment.

I parametri al top che hanno premiato Mashfrog

Mashfrog Group ha negli ultimi anni lavorato duramente per ottenere questi risultati, ricordiamo che in Italia sono solo 141 le aziende che hanno ottenuto questa importante certificazione, 2046 in tutto il mondo. Gli espetti presi in considerazione riguardavano la formazione continua e la digitalizzazione del processo di onboarding, oltre alla valorizzazione delle diversità, della parità di genere e del wellbeing aziendale.

I risultati del survey però parlano chiaro, Mashfrog Group ha ricevuto uno score generale dell’87%; per comprendere il valore di questo dato è bene ricordare che il benchmark medio italiano è fermo a 83,78%, mentre quello mondiale è a 85,19%.

Diversity, Equity & Inclusion, Esg

“Questo traguardo è stato possibile grazie alla volontà e all’impegno quotidiano del management e di ciascuno di noi di far di Mashfrog un’azienda bella da vivere insieme – evidenzia Giulia Vitetta, HR & General Services Director di Mashfrog Group -. Un riconoscimento che premia il nostro impegno nel creare insieme un ambiente di lavoro aperto, dinamico, ed innovativo, attento ai temi di Diversity, Equity & Inclusion e alle tematiche Esg. Un luogo capace di mettere al centro le persone. È un grande orgoglio e un grande privilegio per me e per noi di Mashfrog continuare a viverla così”.

Il ceo di Top Employers, David Plink, ha sottolineato come nel corso delle survey per la certificazione è stato possibile appurare l’attività straordinaria delle realtà che hanno poi ottenuto l’importante riconoscimento. I Top Employers hanno dimostrato di impegnarsi attivamente per aumentare il benessere in azienda e le condizioni di lavoro.

Chi è Mashfrog Group

Mashfrog Group è un’azienda internazionale che si occupa di business digitale. I professionisti che fanno parte del gruppo sono oltre 370 e offrono competenze in vari campi, tra cui la system integration, il marketing e l’advertising, lo sviluppo software mobile, il machine learning, la blockchain e la realtà virtuale; tutti temi caldi per quanto riguarda il più ampio campo delle nuove tecnologie digitali. L’azienda opera sui mercati di vari continenti, dall’America del nord all’Australia, dall’Europa al nord Africa e al Medio Oriente. Mashfrog Group è presente sul territorio con delle sedi fisiche, ben cinque in Italia e vari uffici operativi a Londra, Belgrado, Barcellona, Tampa, Dubai, Yerevan, Amsterdam, Brisbane, Melbourne. Su www.mashfrog.com/it è possibile trovare maggiori informazioni in merito alla storia e ai servizi offerti.

Il Top Employers Institute

Si tratta di un ente certificatore a livello mondiale che valuta le eccellenze in ambito Human Resources. Lo scopo dell’ente è quello di stimolare le pratiche di eccellenza HR, in modo da contribuire a un miglioramento reale del mondo del lavoro. Qualsiasi azienda può aderire al programma di certificazione, seguendo i vari step che lo compongono e che passano anche attraverso un’attenta attività di validazione dei traguardi raggiunti. Top Employers è stato fondato oltre 30 anni fa e ad oggi ha certificato più di 2.052 aziende, in oltre 121 Paesi. Top Employers. For a better world of work.

