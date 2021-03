Massimo Sarmi alla presidenza di Asstel - CorCom

Massimo Sarmi è stato designato come presidente di Assotelecomunicazioni-Asstel per il biennio 2021-2023. È la prima volta che un rappresentante di Tim viene cooptato per questo ruolo all’interno dell’Associazione di categoria di Confindustria che rappresenta la filiera delle telecomunicazioni. La scelta è avvenuta ieri, durante la riunione del Consiglio Generale che – si legge in una nota – si riunirà nuovamente il prossimo 28 aprile per denominare la squadra. Il Presidente designato e la sua squadra saranno sottoposti al voto dell’Assemblea dell’Associazione che sarà convocata per il 5 maggio 2021.

La carriera di Massimo Sarmi

Sarmi, nato a Malcesine il 4 agosto 1948, è presidente di FiberCop e vicepresidente di Sia. È stato amministratore delegato del Gruppo Poste Italiane da maggio 2002 ad aprile 2014. Da marzo 2013 ad aprile 2014 è stato delegato per la diffusione dei servizi avanzati digitali di Confindustria. Da marzo 2000 a maggio 2002 è stato amministratore delegato e direttore generale di Siemens Italia. Nel 1995 è stato il primo direttore generale di Tim (Telecom Italia Mobile), la società nata dello scorporo della divisione radiomobile da Telecom; nel 1997, è stato chiamato a ricoprire la carica di direttore generale della capogruppo Telecom Italia. Prima dell’incarico a Presidente di FiberCop è stato da ottobre 2014 a luglio 2016, amministratore delegato della concessionaria autostradale Milano Serravalle – Milano Tangenziali e, da giugno 2015 a luglio 2016 è stato Presidente della concessionaria autostradale Autostrada Pedemontana Lombarda.

