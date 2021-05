Massimo Sarmi eletto alla presidenza di Asstel - CorCom

Massimo Sarmi è ufficialmente alla guida di Asstel. L’assemblea dell’associazione dell’Associazione lo ha eletto presidente per il biennio 2021-2023. Sarmi succede al presidente uscente Pietro Guindani che ha terminato il secondo mandato biennale.

“Negli ultimi anni il mondo delle Telecomunicazioni è stato abilitatore di cambiamenti epocali, accelerando evoluzioni culturali, economiche e sociali paragonabili a quelli di un’autentica rivoluzione, ormai pienamente riconosciuta come ‘Trasformazione Digitale’ – ha commentato Sarmi – Asstel e le imprese associate vivono un momento storico irripetibile, ricco di opportunità che incideranno positivamente sulla vita delle persone. Occorre pertanto interagire costruttivamente con le Istituzioni, i sindacati e tutti i segmenti della società civile, per creare le condizioni che assicurino al Paese infrastrutture che favoriscano lo sviluppo delle tecnologie digitali e ne diffondano i benefici all’intera collettività. Il capitale umano e le competenze sono il vero motore dell’innovazione”.

Chi è Massimo Sarmi

Sarmi, nato a Malcesine il 4 agosto 1948, è Presidente di FiberCop S.p.A. e Vicepresidente di Sia S.p.A. Amministratore delegato del Gruppo Poste Italiane da maggio 2002 ad aprile 2014, da marzo 2013 ad aprile 2014 è stato delegato per la diffusione dei servizi avanzati digitali di Confindustria e da marzo 2000 a maggio 2002 Amministratore delegato e Direttore generale di Siemens Italia. Nel 1995 è stato il primo Direttore generale di Tim (Telecom Italia Mobile), la società nata dallo scorporo della divisione radiomobile da Telecom e nel 1997 ha ricoperto la carica di Direttore generale di Telecom Italia.

Prima di assumere l’incarico di Presidente di FiberCop S.p.A. da ottobre 2014 a luglio 2016 ha ricoperto la carica di Amministratore delegato della concessionaria autostradale Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e, da giugno 2015 a luglio 2016, è stato Presidente della concessionaria autostradale Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. E’ stato insignito di numerose onorificenze, tra cui quelle di Cavaliere del Lavoro e di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Alla guida del gruppo Poste Italiane ha sviluppato una strategia di innovazione tecnologica, di ampliamento della gamma dei servizi e di ingresso in nuovi settori di business, ottenendo risultati significativi sul piano finanziario e impegnando il Gruppo nella riduzione delle emissioni di gas serra e nell’abbattimento dell’inquinamento ambientale ed acustico nel servizio di recapito. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui nel 2006 il Business and Culture Award dalla Camera di Commercio Italo-Americana e nel 2007 il Gei Award.

La squadra

Al fianco del Presidente Sarmi, nel biennio 2021-2023, lavorerà la squadra del Consiglio di Presidenza composta da Andrea Antonelli Presidente Almaviva Contact, Aldo Bisio Ad Vodafone Italia, Luigi De Vecchis Presidente Huawei Italia, Alberto Calcagno Ad Fastweb, Alessandro Picardi Executive Vice President – Chief Public Affairs Officer Tim, Jeffrey Hedberg AD Wind Tre, Emanuele Iannetti Presidente e Ad Ericsson Telecomunicazioni, Elisabetta Ripa Ad e Direttore Generale Open Fiber, Salvatore Turrisi Presidente e AD Sielte.

Sarmi ha conferito ad Andrea Giovanni Bono, Ad BT Italia, l’incarico di seguire i temi legati alla “Trasformazione digitale delle Filiere” e a Massimo Canturi Presidente Comdata i temi legati alla “Trasformazione digitale del Crm/Bpo.

E’ stata integrata la composizione del Consiglio Generale che resterà in carica fino al 2022, eleggendo 3 nuovi Consiglieri, Andrea Giovanni Bono, Massimo Canturi, Maximo Ibarra AD Sky Italia, che vanno a completare la squadra dei Consiglieri di cui fanno parte il Past President dell’Associazione Pietro Guindani Presidente Vodafone Italia, Guido Barbieri Amministratore Delegato EI Towers, Roberto Basso External Affairs & Sustainability Director Wind Tre, Ilaria Dalla Riva HR & Organisation Director Vodafone Italia, Paolo Faieta Direttore Risorse Umane e Organizzazione Tiscali Italia, Giovanni Ferigo Ad Inwit, Angela Gargani Confindustria and Trade Associations Relations Tim, Gianluca Gemma Ad Transcom, Gianluca Landolina Ad Cellnex Italia, Aldo Mancino AD e Direttore Generale Rai Way, Matteo Melchiorri Chief Human Capital Officer Fastweb, Diego Pisa Presidente e Ad In & Out, Davide Rota Ad Linkem, Antonio Turroni ceo Covisian.

