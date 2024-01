Medicina digitale e AI: bandi UniPisa da 8,3 milioni

Quattro bandi per un totale di 8.325.000 euro, di cui 3.570.000 euro destinati a imprese ed enti locali del Mezzogiorno. L’Università di Pisa spinge sull’innovazione facendo leva su attività di ricerca funzionali alla realizzazione dei progetti Pnrr dell’ateneo.

I progetti saranno finanziati nell’ambito di NextGenerationEU, con fondi Mur Pnrr Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all’impresa”. E i quattro bandi rappresentano una grande opportunità per le imprese e gli enti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a cui è riservato il 43% delle risorse totali.

I 4 bandi

I bandi fanno capo all’Ecosistema dell’Innovazione The- Tuscany Health Ecosystem, che punta all’innovazione nelle scienze e nelle tecnologie della vita in Toscana, e riguardano i seguenti partenariati estesi: Fair, sugli aspetti fondazionali dell’intelligenza artificiale; Nest, dedicato alla transizione energetica; Heal Italy, con focus sulla diagnostica e sulle terapie innovative nella medicina di precisione.

Come partecipare

Le imprese e gli enti hanno tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 22 gennaio per partecipare al bando per il partenariato Fair presentando le proprie proposte. Hanno qualche giorno in più, invece, i soggetti interessati ai bandi per i partenariati Nest e Heal Italy, che scadono martedì 26 gennaio alle ore 12:00. È fissata per mercoledì 31 gennaio alle ore 12:00, infine, la scadenza per la presentazione delle proposte relative all’ecosistema The. Tuscany Health Ecosystem. Qui tutte le informazioni

