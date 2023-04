Trimestrale sopra le attese e titolo in rialzo di quasi il 10% nell’after-hours, per Meta. Nei primi tre mesi del 2023, infatti, i ricavi sono aumentati del 3% a 28,645 miliardi di dollari, mentre gli analisti avevano previsto revenue per 27,65 miliardi. L’utile operativo ha registrato un calo del 15% a 7,227 miliardi, mentre l’utile netto è diminuito del 24% a 5,709 miliardi di dollari, con un Eps sceso del 19% a 2,20 dollari per azione, comunque superiore alle attese, pari a 2,03 dollari. Il margine operativo è sceso dal 31% al 25%. Nel trimestre è stato effettuato un riacquisto di azioni di classe A da 9,22 miliardi.

Crescono gli utenti (ma anche le perdite di Reality Labs)

Il segmento Reality Labs, che si occupa di tecnologie per la realtà virtuale, ha registrato un fatturato di 339 milioni di dollari, ma anche una perdita operativa di 3,99 miliardi di dollari, rispetto ai 2,96 miliardi di dollari dell’anno precedente. La società ha precisato che le perdite operative dell’unità aumenteranno ancora quest’anno.

Il numero di utenti attivi giornalmente su Facebook è aumentato del 4% rispetto a un anno prima a una media di 2,04 miliardi, contro attese per 2,01 miliardi; quello mensile è cresciuto del 2% a 2,99 miliardi, in linea con il consensus. Circa 3,02 miliardi di utenti accedono quotidianamente ad almeno una delle app di Meta, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Il numero di dipendenti è invece diminuito dell’1%, attestandosi a 77.114 unità dopo i piani di ristrutturazione avviati negli scorsi mesi.

L’outlook per il prossimo trimestre

Per il secondo trimestre del 2023, quello che Mark Zuckerberg ha definito “l’anno dell’efficienza”, Meta dichiara ricavi tra i 29,5 e i 32 miliardi di dollari, mentre gli analisti prevedono ricavi per 29,5 miliardi.

Il gruppo ha dichiarato che le spese totali per il 2023 saranno comprese tra 86 e 90 miliardi di dollari. Questa cifra comprende i costi di ristrutturazione che variano tra i 3 e i 5 miliardi di dollari.

“Abbiamo avuto un buon trimestre e la nostra comunità continua a crescere”, ha dichiarato Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Meta. “Il nostro lavoro sull’intelligenza artificiale sta dando buoni risultati. Stiamo anche diventando più efficienti, in modo da costruire prodotti migliori più velocemente, mettendoci in una posizione più forte per portare a termine la nostra visione di lungo periodo”.

Dall’inizio dell’anno, il titolo di Meta guadagna il 72%, dopo aver perso quasi i due terzi del suo valore nel 2022.

