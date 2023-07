Meta, utili e ricavi sopra le attese. E il titolo vola

Trimestrale più che positiva per Meta, con il titolo che guadagna in borsa oltre il 6,3% nell’after-hours. La società madre di Facebook e Instagram non solo ha superato le attese degli analisti sia sul fronte dei profitti che dei ricavi, ma ha dichiarato ottimismo anche per il terzo trimestre dell’anno.

Nei tre mesi chiusi il 30 giugno, Meta ha visto gli utili per azione salire a 2,98 dollari su ricavi pari a 32 miliardi di dollari, mentre il consensus del mercato parlava di un utile pari a 2,91 dollari ad azione su un giro d’affari di 31,12 miliardi di dollari. Il numero di utenti attivi giornalmente è aumentato a una media di 2,06 miliardi, contro attese per 2,04 miliardi; quello mensile è cresciuto a 3,03 miliardi, oltre le attese per 3,0 miliardi. Il ricavato medio per utente, inoltre, è salito a 10,63 dollari, contro attese per 10,22 dollari.

Il boom dei ricavi pubblicitari

L‘aumento del 12% delle entrate pubblicitarie nel secondo trimestre ha superato anche la crescita del 3% registrata da Google, grazie alla continua crescita del coinvolgimento e al miglioramento della monetizzazione di Reels, un formato video di breve durata che rappresenta la risposta di Meta a TikTok.

L’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha dichiarato che Reels ha ora un fatturato annuo superiore a 10 miliardi di dollari, rispetto ai 3 miliardi dello scorso autunno.

Gli inserzionisti stanno acquistando fiducia nelle capacità di pianificazione e misurazione delle campagne potenziate e basate sull’intelligenza artificiale di Meta e spendono di più”. Non sorprende che la monetizzazione di Reels continui a migliorare”, spiega Ali Mogharabi, analista di Morningstar.

Le previsioni per il terzo trimestre

Per il terzo trimestre, dunque, Meta prevede ricavi tra i 32 e i 34,5 miliardi di dollari, mentre gli analisti ipotizzano revenue per 31,3 miliardi. Dall’inizio dell’anno, il titolo di Meta guadagna il 159%, dopo aver perso quasi i due terzi del suo valore nel 2022.

“Meta è in una classe a sé stante nel settore degli annunci digitali”, commenta Mark Shmulik di Bernstein, aggiungendo che il suo “outlook mostruoso ha fatto saltare il banco con un tasso di crescita previsto del 15-24%, numeri che gli investitori speravano di vedere forse già nel quarto trimestre”.

La visione positiva degli analisti rafforza il fatto che l’attenzione ai tagli dei costi e a un maggiore coinvolgimento attraverso l’intelligenza artificiale ha aiutato Meta a diventare la gallina dalle uova d’oro di Wall Street quest’anno, dopo essere stata derisa per gran parte del 2022 a causa degli investimenti giudicati ingiustificati nell’ambiziosa e ancora poco definita arena del metaverso.

