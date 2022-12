Metaverso, Apple accelera e si prepara a lanciare il nuovo “XrOS”

Si chiamerà XrOS il nuovo sistema operativo con cui Apple accompagnerà il lancio dei suoi nuovi visori a realtà mista (realtà virtuale ed aumentata), che sono in fase di lavorazione a Cupertino e dovrebbero essere presentati già nel corso del 2023. E’ quanto fatto emergere da alcune fonti citate da Bloomberg. Si tratta di un importante passo dell’azienda verso il futuro lancio del suo metaverso, che ribattezzerà il sistema operativo “RealityOS” in “XrOS”, il quale accompagnerà l’uscita di tutti i prodotti successivi ai visori.

Esistono tuttavia dei timori rispetto alla possibilità che i visori possano deludere sul mercato. Forse per questo, al lancio atteso nei primi mesi del 2023, le unità prodotte dovrebbero essere limitate, proprio per testare il terreno e per non sollecitare ulteriormente una catena di approvvigionamento tecnologico ancora sotto pressione , a causa della mancanza di semiconduttori.

Secondo i rumors, i visori Apple dovrebbero somigliare a gli HoloLens della Microsoft, potendo supportare appunto sia la realtà aumentata che quella virtuale. Potranno usufruire di nuove versioni delle app già esistenti, come M essenger o Google Maps, adattate al sistema operativo “XrOS” . A parte i rumors raccolti da Bloomberg, una ulteriore conferma del fatto che Apple si prepari a rinominare il sistema operativo per la realtà mista potrebbe venire dal fatto che una shell company chiamata Deep Dive Llc avrebbe già registrato il nome “XrOS” in diversi paesi: si tratta di una pratica già utilizzata dalla azienda di Cupertino, che potrebbe appunto avere un ruolo “ombra” queste registrazioni, utili a tenere momentaneamente segreti prodotti di imminente uscita.

