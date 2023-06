Metaverso, Apple svela il super-visore da 3.260 euro

Apple esordisce ufficialmente nell’arena della realtà mista. Cupertino ha infatti presentato il suo primo visore Ar/Vr, chiamato Apple Vision Pro. Il device, mostrato ieri in occasione della Developer Conference, si presenta come una sorta di maschera da sci in alluminio, con linee studiate per seguire il viso in modo ergonomico. Il prezzo è di 3.499 dollari, circa 3.260 euro, e l’immissione sul mercato americano è prevista per l’inizio del 2024, mentre non è stata ufficializzata la disponibilità in Italia.

Le caratteristiche e le funzionalità del visore

L’obiettivo di Apple Vision Pro è fornire nuovi strumenti per rendere più profonda l’esperienza della realtà aumentata, mettendo sullo stesso piano immagini digitali e naturali. Secondo molti analisti, siamo alla vigilia di una nuova fase del Metaverso, di cui però nessuno è ancora in grado di indicare i confini.

L’Apple Vision è stato definito dagli esperti come il “meno convenzionale” tra i dispositivi progettati dalla compagnia di Cupertino, e sicuramente il più innovativo dal lancio dell’Apple Watch nel 2014. Per realizzarlo ci sono voluti sette anni e centinaia di prototipi sottoposti a lunghi test. L’obiettivo era consentirne l’uso prolungato, senza lasciare un senso di fastidio e pesantezza sul volto. Vision Pro può essere controllato con il semplice movimento degli occhi, con la voce e con le mani. Non ci sono mouse o controller. Basta uno sguardo per metterlo in funzione, o per passare dalla realtà virtuale a quella reale, grazie a un sistema operativo studiato apposta per questo visore.

Vision Pro consentirà dunque agli utenti di fruire le app in un modo nuovo, direttamente negli spazi che li circondano. Gli utenti possono usare gli occhi e le mani per navigare nelle app e fare ricerche con la voce. Le cuffie possono essere utilizzate per guardare film, anche in 3D, con audio spaziale, visualizzare le proprie immagini o video e giocare ai videogiochi. Possono anche essere utilizzate per lavorare con le applicazioni di videoconferenza, gli strumenti di Microsoft Office o Adobe.

Attraverso una funzione ad hoc chiamata EyeSight, le cuffie, che si adattano a diverse forme e dimensioni del viso grazie a parti regolabili e intercambiabili, possono diventare trasparenti o opache per segnalare alle persone che le circondano se sono immerse in un’esperienza o se sono disponibili a interagire. L’audio spaziale darà la sensazione che l’utente sia totalmente immerso nell’esperienza, anche mediante il rilevamento di altri oggetti nella stanza. Vision Pro può inoltre creare un avatar realistico dell’utente da utilizzare nell’esperienza immersiva

La strategia e le partnership

“Oggi è arrivato l’inizio di una nuova era per l’informatica“, ha detto il Ceo di Apple, Tim Cook, presentando l’Apple Vision Pro. “Proprio come il Mac ci ha introdotto al personal computing e l’iPhone ci ha introdotto al mobile computing, Apple Vision Pro ci introduce allo spatial computing. Costruito su decenni di innovazione Apple, Vision Pro è avanti anni ed è diverso rispetto a qualsiasi altra cosa creata prima, con un nuovo rivoluzionario sistema di input e migliaia di innovazioni rivoluzionarie. Fa vivere esperienze incredibili per i nostri utenti e nuove entusiasmanti opportunità per i nostri sviluppatori”, ha spiegato Cook.

Mike Rockwell, Vice President Technology Development Group di Apple, ha aggiunto: “Attraverso una stretta integrazione di hardware e software, abbiamo progettato un computer spaziale autonomo in un fattore di forma indossabile compatto che è il dispositivo elettronico personale più avanzato di sempre”.

Sul palco l’azienda ha annunciato diverse partnership per il Vision Pro. Bob Iger, ceo di Disney, ha per esempio spiegato che Disney+ sarà disponibile su Vision Pro fin dal primo giorno di commercializzazione.

Apple regina delle aziende innovative



Per il terzo anno consecutivo, Apple occupa la prima posizione nella classifica delle aziende più innovative al mondo, Tesla sale di tre posizioni arrivando seconda, Amazon conferma la terza posizione. È quanto emerge dal report di Bcg “Most Innovative Companies” (SCARICA QUI IL REPORT) arrivato alla 17ma edizione, che individua le 50 aziende più innovative a livello globale tra quelle che hanno mostrato di superare il mercato in termini di rendimenti per gli azionisti con un margine significativo (in media 3,3 punti percentuali all’anno).

Nonostante le difficoltà di mercato incontrate nel 2022, le aziende tecnologiche continuano a dominare le prime 50 posizioni, con cinque presenze nella top 10. Quest’anno vediamo in classifica anche 5 aziende del settore energetico, di cui 3 rientrate dopo 3 anni, a riflettere le preoccupazioni degli intervistati sul cambiamento climatico e sulla necessità di individuare soluzioni innovative per la sostenibilità.

Le aziende cinesi guadagnano terreno, una tendenza che continua dal 2022, rappresentando oggi 8 delle 50 aziende presenti nel ranking. Anche l’Europa ha recuperato terreno, passando da 8 aziende nel 2022 a 11 aziende nel 2023. Il Nord America rimane però il più grande centro di innovazione globale con 25 aziende nella lista.

Le altre novità presentate alla Developer Conference

Durante l’evento Apple ha presentato anche MacBook Air 15”. Dotato di un ampio display Liquid Retina da 15,3” e del chip M2, il dispositivo garantisce fino a 18 ore di autonomia per quello che è il notebook da 15 pollici più sottile al mondo. Con un nuovo sistema a sei altoparlanti, l’audio spaziale di MacBook Air 15” offre un suono avvolgente, insieme alla videocamera FaceTime HD a 1080p, la ricarica MagSafe e tutta la potenza e la semplicità di macOS Ventura per un’esperienza di alto livello.

Arrivano anche i nuovi Mac Studio e Mac Pro, che grazie al chip M2 Max e al nuovo M2 Ultra (anch’esso presentato in anteprima all’evento), offrono prestazioni ancora più scattanti e una connettività migliore in un design compatto. Con un massimo di 192 GB di memoria unificata, i prodotti mettono a disposizione molta più memoria rispetto alle schede grafiche delle workstation più evolute, e gestiscono i carichi di lavoro più pesanti che gli altri sistemi non riescono nemmeno a elaborare. Il nuovo Mac Pro completa la transizione al chip Apple e, insieme agli altri sistemi pro Apple, offre agli utenti la linea di prodotti professionali Apple più potente e capace di sempre.

C’è poi iOS 17, una importante release per il sistema operativo di Cupertino che aggiorna l’esperienza di comunicazione in Telefono, FaceTime e Messaggi, rende ancora più semplice la condivisione con AirDrop e offre modalità di input più intelligenti che rendono la digitazione ancora più veloce e precisa. iOS 17 introduce anche nuove esperienze con Journal, un’app che rende semplice per le persone praticare la gratitudine, e StandBy, per vedere informazioni a colpo d’occhio mentre iPhone è a riposo e in carica.

Apple ha poi presentato in anteprima iPadOS 17, che offre agli utenti modalità completamente nuove per personalizzare la schermata di blocco e interagire con i widget. Lavorare con i PDF diventa più semplice grazie alla funzione di inserimento automatico, che identifica e compila in modo intelligente i campi dei moduli, mentre Note si arricchisce di una nuova esperienza per annotare i Pdf e lavorarci a più mani.

MacOS Sonoma, la nuova versione del sistema operativo desktop, introduce invece una vasta gamma di funzioni che migliorano l’esperienza Mac, con videoconferenze più coinvolgenti grazie a nuove funzioni che aiutano a presentare a distanza, come Presenter Overlay, la modalità sovrapposizione che posiziona chi presenta sopra i contenuti che vengono condivisi, e Reactions, che consente di applicare divertenti effetti video in qualità cinematografica attivati con i gesti.

In autunno gli aggiornamenti software per gli AirPods introdurranno potenti nuove funzioni in grado di trasformare l’esperienza d’ascolto personale, tra cui una serie di opzioni che renderanno le chiamate e Passaggio automatico ancora più intuitivi.

Apple ha infine annunciato le sue ultime innovazioni in fatto di privacy e sicurezza, tra cui importanti aggiornamenti nella navigazione privata di Safari, Sicurezza delle comunicazioni e Modalità di isolamento, oltre a miglioramenti alla privacy delle app. L’azienda ha presentato anche nuove funzioni progettate intorno a privacy e sicurezza, come Check In, NameDrop e Live Voicemail. Queste novità dimostrano ancora una volta la profonda convinzione di Apple che la privacy sia un diritto umano fondamentale e che debba poggiare su una solida sicurezza.

