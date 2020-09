Microsoft, acquisizione da 7,5 miliardi di dollari su ZeniMax Media

Microsoft accelera sui videogames, e annuncia il takeover su ZeniMax Media, la società da cui dipende Bethesda Softworks, tra i maggiori sviluppatori e publisher privati di videogames su scala globale. Per portare a termine l’operazione Microsoft, secondo il piano appena reso pubblico, sborserà 7,5 miliardi di dollari.

Bethesda è la società che ha sfornato alcuni prodotti particolarmente apprezzatti dai gamer, come The Elder Scrolls e Fallout, e porterà in Xbox un imponente portfolio di giochi, tecnologie e talenti – spuiega Microsoft – nonché una comprovata esperienza nella creazione di blockbuster di grande successo.

La scelta di Microsoft nasce dall’analisi che la casa di Redmond ha fatto del mondo dei videogames e più in generale dell’entertainment, che – secondo gli studi più accredditati – nel 2021 arriverà a valere 200 miliardi di dollari. L’operazione potrà inol0tre contribuire ad alimentare i nuovi servizi di cloud-gaming, come ad esempio Xbox Game Pass, che già oggi conta su una platea di più di 15 milioni di abbonati.

Grazie a questa acquisizione inoltre gli studi crerativi di Microsoft dedicati ai videogames passeranno da 15 a 23, mentre i prossimi titoli di Bethesda entreranno a far parte dell’offerta Xbox Game Pass in contemporanea con il loro lancio su Xbox o PC.

“Quello del gaming – afferma Satya Nadella, ceo di Microsoft – è uno dei settori che richiedono più investimenti all’interno dell’industria dell’intrattenimento, dal momento che persone da ogni parte del mondo utilizzano quesit prodotti per connettersi, giocare con gli amici e socializzare. I contenuti di qualità sono il motore che sta dietro alla crescita di Xbox Game Pass – da Minecraft a Flight Simulator. Come sviluppatore e publisher affermato in questo settore Bethesda ha ottenuto successo in ogni categoria di giochi, e insieme potremo rarfforzare la nostra ambizione di intrattenere miliardi di giocatori in tutto il mondo”.

