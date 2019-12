Microsoft e Ogr si alleano per sostenere le startup

Il percorso di Microsoft for startup parte in Italia da Torino, dove ha siglato un accordo di collaborazione con Ogr-Officine Grandi riparazioni, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità a giovani imprenditori e nuove aziende, attraverso corsi di formazione, risorse tecnologiche e un network di partnership e contatti internazionali per consolidare e far crescere il business, grazie a una dotazione per gli investimenti che su scala globale può contare su 500 milioni di dollari.

A ufficializzare l’accordo in Ogr Tech, il nuovo hub di innovazione inaugurato a giugno sono stati Jean-Philippe Courtois, executive vice president and President, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations, e da Massimo Lapucci, direttore generale Ogr e segretario generale della Fondazione Crt.

Grazie alla collaborazione tra Microsoft e Ogr, si legge in una nota, sarà possibile sostenere nuove idee imprenditoriali in vari settori verticali attraverso nuove tecnologie, tra cui Cloud Computing e Artificial Intelligence, sviluppare nuove competenze digitali, e accompagnare lo sviluppo del territorio grazie all’ampio ecosistema di partner Microsoft in Piemonte e in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi di ampliare il nostro impegno a sostegno della community di startup in Italia in collaborazione con Ogr Tech – afferma Jean-Philippe Courtois – Insieme, possiamo rafforzare l’ecosistema digitale, accelerare l’innovazione e aumentare le possibilità di accesso a nuovi tool e nuove competenze che aiuteranno tutti gli italiani, dai giovani imprenditori alle imprese del territorio, a partecipare alla trasformazione digitale del Paese”.

“A soli sei mesi dall’inaugurazione delle Ogr Tech – aggiunge Massimo Lapucci – questa collaborazione evidenzia la forte vocazione internazionale del nostro progetto come ecosistema di eccellenza su scala internazionale. L’accordo di collaborazione firmato oggi con Microsoft rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Ogr nella rapida creazione di un network tra i migliori attori del settore in grado di offrire un puzzle di competenze per lo sviluppo del capitale umano al servizio di imprese e startup, contribuendo al posizionamento di Torino sulla mappa dell’innovazione globale”.

Obiettivo della partnership è favorire la conoscenza delle tecnologie digitali, sviluppare le competenze sui Big Data, sull’Intelligenza Artificiale e nel settore delle industrie creative digitali, facilitare l’accesso all’innovazione della community di Ogr Tech e promuovere attività di educazione.

Inoltre, Microsoft collaborerà con OGR per costruire un programma di formazione ed eventi dedicati per offrire occasioni di dialogo e networking a startup, sviluppatori e studenti, durante le quali confrontarsi con mentor ed esperti e acquisire nuove competenze tecniche e manageriali, con un piano di hackathon per stimolare la nascita di nuove idee.

Quanto alle startup già mature Microsoft offrirà supporto concreto attraverso i propri consulenti e le proprie piattaforme tecnologiche, affiancandole nella fase di Scale Up e permettendo loro di raggiungere interlocutori a livello globale avvalendosi della presenza internazionale di Microsoft.

