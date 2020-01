Milano capitale della tweet-innovation. Ma è sorpresa Sud: sul podio c’è anche Siracusa

È Milano la capitale italiana della tweet innovation. Ossia la città da cui si twitta di più sui temi dell’innovazione. È quanto emerge dal Rapporto sull’innovazione 2019 a firma di Talent Garden. Il capoluogo lombardo da solo ha collezionato oltre 20mila tweet nell’anno passato su un totale nazionale di 87.335 tweet legati ai temi dell’innovazione, postati da 12.386 utenti unici (il 67% uomini e il 33% da donne). Di fatto, si legge sul report, la città “è assoluta protagonista”.

Al secondo posto ma a grande distanza si piazza Bologna con poco più di 2500 tweet. E, a sorpresa, è una città del Sud – Siracusa – ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, seppure con meno di 1000 tweet. Al quarto e quinto posto si classificano Modena e Padova. Nella top ten degli hashtag nel 2019 si piazzano #ai, #startup, #iot, #fintech, #bigdata, #digitaltransformation, #blockchain, #robotics, #industry40 e #5G. E sul fronte delle tematiche è il dibattito attorno al Fondo nazionale Innovazione ad aver riscosso maggior interesse. E non a caso il Mise è stato fra i maggiori protagonisti delle “conversazioni” su Twitter.

Riflettori puntati anche sull’iniziativa “La Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy“, anch’esso progetto in capo al ministero dello Sviluppo economico in partnership con Ibm. 5G, smart cities and remote surgery, gli altri temi caldi del 2019: fra i trend topic dell’anno il report ICity Rank 2019, il rapporto annuale di Fpa, che ha confermato Milano per il sesto anno consecutivo come la città più intelligente d’Italia, seguita da Firenze e Bologna. “Il tema dell’innovazione nel dibattito italiano in rete è ormai un tema discusso quotidianamente – commenta Lorenzo Maternini, Vice President Global Sales & Country Manager Italy Talent Garden -. Alcuni dei temi portanti nascono dall’interazione con le aziende e le istituzioni. E nei prossimi mesi del 2020 ci aspettiamo ad esempio che il 5G sia un tema in crescita.

Il report allarga gli orizzonti anche all’Europa: 882.458 i tweets presi in considerazione postati da 180.529 utenti unici in 28 Paesi europei, il 59% uomini e il 41% donne. Centinaia gli hashtag legati al mondo dell’innovazione ma i più utilizzati sono stati: #ai, #startup, #iot, #bigdata, #digitaltransformation, #fintech, # industry40, #robotics, #blockchain e #cybersecurity.

Il Paese che più di ogni altro si è dimostrato sensibile a discutere dei temi dell’innovazione è Il Regno Unito con oltre 247.000 tweet postati, davanti a Francia (211.446 tweet) e Germania (87.495 tweets). A breve distanza l’Italia, che con 87.335 tweet si posiziona al quarto posto, precedendo la Spagna (85.861 tweet).

IL REPORT DI TALENT GARDEN

@RIPRODUZIONE RISERVATA