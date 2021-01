Mip lancia Innovators' Talks, via ai podcast dedicati all'innovazione - CorCom

L’utilizzo dei podcast ha riscosso grande successo nell’ultimo anno in Italia. Secondo i dati Nielsen 2020, questo strumento ha infatti registrato una crescita di 1.8 milioni di ascoltatori rispetto al 2019. Nel complesso, 13.9 milioni di persone hanno fruito di un podcast almeno una volta nel corso dell’anno appena trascorso. In questo quadro si inserisce l’iniziativa di Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business che ha lanciato gli Innovators’ Talks, un ciclo di podcast che si propone di stimolare energia, vitalità e passione sul tema dell’innovazione. Protagonisti del progetto sono ceo, manager, startupper, personaggi della cultura e dello sport che si confronteranno con i conduttori Davide Chiaroni e Antonella Moretto, rispettivamente Associate Dean for Executive Education e Associate Dean for Open Programs.

Tra i temi che verranno affrontati, intelligenza artificiale, città del futuro, fintech, economia spaziale, innovazione nelle piattaforme B2B e robotica educativa. I contenuti multimediali sono fruibili sulle piattaforme podcasting di Spotify, Apple, Google Podcast, Spreaker e sul sito di Mip.

I protagonisti degli Innovators’ Talks condividono tre caratteristiche peculiari: la passione, l’attenzione ai dettagli e quella al cliente e ai suoi bisogni. Le prime puntate hanno coinvolto Fabio Moioli, Head of Microsoft Consulting and Services, Ivan Mazzoleni, ad di Flowe, l’applicazione fintech di Banca Mediolanum, Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre, fondatori di OfpassiON, azienda di robotica educativa. Tra gli interventi previsti a febbraio anche quelli di Lucia Chierchia, managing partner di Gellify e Luca Rossettini, ceo di D-Orbit.

