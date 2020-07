Mise, Elio Catania Senior Advisor e Consigliere per la politica industriale

Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha nominato Elio Catania Senior Advisor e Consigliere per la politica industriale.

L’incarico, a titolo gratuito, avrà la durata del mandato governativo del Ministro, si legge in una nota. Manager di lungo corso Elio Catania è stato al vertice di numerose aziende: è stato presidente e Ad di Ibm nonché membro del board mondiale della multinazionale americana, Presidente e Amministratore di Ferrovie dello Stato e di Atm Milano. Nel maggio 2002 è entrato a far parte del consiglio direttivo di Confindustria e nel 2003 è stato nominato vice presidente di Assolombarda. Presidente di Assinform per un mandato quadriennale ha poi ricoperto il ruolo di numero uno di Confindustria Digitale. Attualmente è a capo del Gruppo tecnico “Crescita Digitale delle imprese” di viale dell’Astronomia e da aprile 2019 è presidente di Quid Informatica.

Lo scorso aprile in occasione dell’annuncio dell’accordo quadro di collaborazione siglato dal Sistema Nazionale dei Competence Center Industria 4.0 e il network dei Digital Innovation Hub di Confindustria, Catania ha dichiarato che “le imprese hanno bisogno di competenze per affrontare la modernizzazione dei processi produttivi”. L’accordo “è uno strumento operativo crea, soprattutto in questa fase di crisi, le condizioni per accelerare gli investimenti 4.0 e per consentire anche alle PMI di cogliere le opportunità legate alla trasformazione digitale”.

